網上熱話｜港媽80萬買650呎居屋 招呼20人食飯無難道 網民不忿：又搶走好資源

排公屋近乎要鬥長命，閒閒地排三五七​​年都不在話下，因此部分擁有較多存款的，都可能會考慮嘗試抽居屋，期望能夠以比起市面其他樓盤平一大截的價錢，買入一個安樂窩。早前，一位港媽在接受博主訪問時，就自豪地指自己現時所住的地方0租金，全因自己早就以80萬的超抵價，買入一個650呎的居屋單位。片中可見，港媽一家5口的單位中有3房2廁1廳，仲要請埋工人照顧家頭細務，生活比很多家庭過得輕鬆！不過，有網民就質疑為何她能夠以遠低於居屋市價的價錢買入單位，又憑1事嘗試辨認出其身分，不忿鬧爆這群人「搶走晒啲資源」！

港媽自豪稱0租金住650居屋 僅用80萬成功買入 早前，一位港媽在接受博主訪問時，就自豪地表示自己現時所住的單位0租金，全因自己早已用80萬元的超抵價買入650呎的居屋單位。她表示一家5口加工人姐姐同住，單位內有3房2廁1廳。雖然單位的呎數唔細，但因為住的人略多，加上雜物多，所以港媽就揚言其實空間不算太充裕，又嫌棄家中「小的洗手間有點逼」、「門都不能盡開」。至於房間方面，港媽表示小房間給老公或公公住，另一間房則是小朋友跟工人姐姐睡，工人姐姐睡在上格床，小朋友則睡在下格床，而最大的主人房則會睡3個人。

每月開支3萬元 地方大到可以招呼20人食飯 港媽大方地分享指每月的家庭開支約為3萬元，主要是小朋友的使費，而因為家中有闊落的客廳，所以為了更好地培養小朋友，可見港媽在客廳放置了一部鋼琴，讓兒子可以隨時隨地練習。雖然港媽曾嫌棄過家中的廁所不夠大，但就對家中的其他空間十分滿意，更自豪地表示現時就算大宴親朋亦無問題，即使同時間招呼20人一同食飯都可以容納，生活的空間絕對比大部分港人更舒適。