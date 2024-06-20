網上熱話｜港漂女來港6年仍未習慣 數3大難處欲離港 網民：你矜貴啫

每個地方都有自己的生活方式和文化，要移居其他地方的話，的確需要很大的勇氣和毅力，亦需要花不少時間適應新生活。早前一位港漂女在社交平台上發文，直指自己已來港生活6年，但仍未完全習慣香港的生活模式，更力數3大留港生活的難處，揚言自己正考慮住夠7年後即離港，引來大批網民留言鬧爆。
港漂女來港工作6年 揚言唔適合普通人居住
離鄉別井、遠赴他鄉生活不是一件易事，只因每個地方都有自己的文化、生活習慣和模式。早前，一位港漂女就在社交平台上發文，劈頭直稱香港雖然是一個很美的地方，但卻「不適合普通人」生活或居住，更力數港漂留港的3大生活難處，引來大批網民留言熱議。
數3大生活難處 欲住夠7年即離港
事主已來港生活6年，但生活仍然有很多難題令她感到心灰意冷。她坦言現時正租屋自己住，奈何香港的生活「工作繁忙」，離鄉別井的她「朋友不多」，加上「還沒有克服語言關」，令她不禁認為現時「每天只是生存，焦慮到不行，每天都不快樂」。又指自己雖然月入近4萬元，但卻「感覺不如深圳1.5萬的朋友」、「也不如只拿1.5萬local」，只因「家裡沒能力幫忙置業，自己這點薪水扣完房租感覺也是無望」，更揚言「猶豫到了7年要不要就此離開」。
網民狠批事主目光狹窄：係你矜貴啫
事主的發文引來大批網民熱議，有網民勸事主「開心一點啦」、「香港對一般人才是進可攻，退可守的地方」、「賺錢比大陸多很多」、「而且只要肯去發掘，有很多東西都是免費的」。惟亦有網民認為事主6年仍未適應香港生活是自己的問題，「六年了還沒克服語言」、「平時怎麼交流？」，更嘲諷事主「只是你比較矜貴」、「8000能住的不錯了」、「如果你願意合租吃飯自己煮也不太貴偶爾出邊食也就六十蚊」、「這個收入，多少內地的朋友想衝出來」。