網上熱話｜港漂女列5場景讚香港英文水平高 內地網民不忿：全世界好快都會講中文！

香港一向奉行兩文三語的教育方針，即所有小朋友由幼稚園開始，除了學習母語廣東話外，同時亦需要學習英語及普通話，部分學校甚至早已將英語或普通話代替粵語作為主要教學語言，因此大部分港人都能夠應付三種語言的日常對話。早前，一位港漂女就發文大讚香港的英語普及程度極高，更引用自身例子和經歷，印證港人的英語程度比深圳佳。不過，有內地網民就認為事主這個講法有祟洋的意味，更有疑似移居加拿大的網民留言反駁，自信揚言中文很快會變成世界語言。

港漂女發文讚香港英文水平高 列5場景佐證 早前，一位港漂女以「香港真實的英語普及程度」為題發文，直指自己已來港生活多年，發現香港的英語普及程度遠高於內地。她分享指自己曾在萬寧及莎莎聽到職員以超流利英語與外國客人交談，令她感慨「萬寧超市的藥劑師英文都那麼好的？」、「真的如同十分平常的樣子」。隨後又指她的兒子和公司的同事亦非常習慣以英語交流，甚至曾經問過她的南非同事「身為外國人會覺得在香港有什麼不方便的地方嗎？」，而他們則回答指「完全沒有語言障礙，可以在香港安居樂業」。

對比深港兩地英文使用頻率 激讚香港英文夠普及 除了以上的事例，事主又指自己在來港之前，曾在深圳的外國企業工作近10年，雖然「書面郵件也需要閱讀書寫英文」，但「畢竟是中文的世界，不想寫英文就隨時寫中文完全沒有違和的地方」。這些經歷令她深深明白即使在深圳的外企工作，「講英文的機會實在太少」，又大讚「來港前知道香港英語十分普及，現在是切身體會到了」。