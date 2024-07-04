網上熱話｜港漂女初嘗白車送院服務 大讚香港醫療體系佳 網民因1事反轟事主無聊

公共系統的使用情況一向是港人關注的議題之一，只因大家都希望能將有限資源投放在真正有需要的人士身上。一位港漂女早前因嚴重嘔吐，幸好在昏迷前致電999求助，更初嘗白車送院服務，才執返條命。事主事後在社交平台大讚香港醫療體系佳，但網民因1事怒轟她無聊，最後事主本尊現身回應，才平息糾紛。

港漂女突然嚴重嘔吐 初嘗call白車送院 在人口愈來愈多的香港生活，不少人都十分關注公共設施的使用情況，期望能將有限資源投放在真正有需要的人士身上。早前一位港漂女在社交平台以「香港救護車體驗」為題發文，指自己日前因為「突然嚴重的嘔吐不適」、「一度快要昏迷了」，因而在關鍵時刻致電999求助，最終成功在報上地址後不到5分鐘，「幾位醫護人員就來我家把我抬走了」。

大讚香港醫療體系佳 事主詳細形容自己在救護車上的情況，先是「各種生命體徵的檢查」，並在她表示自己「想吐」時及時送上嘔吐袋，最後經由救護車送到伊利沙伯醫院。事主指到達醫院後即時有醫生問診，亦隨即開始吊鹽水，全程十分有效率。是次體驗令事主對香港的醫療體系極度滿意，大讚「整個過程醫護團隊都很仔細」，又揚言香港的公共醫療體系「真係讚」、「可以為市民兜底」。