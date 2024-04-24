網上熱話｜港漂女呻留港工作極崩潰 數4大不滿位 內地網民反而好羨慕？

不同地方的生活環境和文化都不同，要離開自己生活慣的地方，遠到他鄉生活及工作，的確需要花上很多時間調節和適應。一位港漂女早前在社交平台上發文苦呻，直指香港的工作環境和內地十分不同，以致她在來港初期經常「做到喊」。雖然現時的她已逐漸習慣香港生活，但就以分享的形式列出香港的4大難頂位，引來大批網民熱烈討論。

港漂女呻香港工作艱辛 直指兩地生態極不同 每個地方的生活習慣都不同，更不要說有著深厚學問和不明文規則的職場，要由一間公司轉去另一間都需要時間適應，更惶論由一個地方轉到另一城市工作。早前一位港漂女在社交平台上以「香港工作一周崩潰3次」為題發文，直指香港和內地的職場生態極度不同。她表示「一開始在香港工作，或多或少會不適應，我這種港漂老油條現在是被磋磨得無感了，但初入職的時候也有偷偷哭過」，又列出香港職場4大難頂位，揚言有興趣留在香港工作的內地人要「提前做好心理準備」。

數4大不滿位 揚言入職初期做到喊 事主對香港的職場有4大不滿，包括「不要指望有人教你」，直指「內地很多公司對剛入職的實習生/應屆生還算友好，帶教老師（通常是你的主管）會耐心教你」，惟「香港這邊通常預設你能直接上手」。其次「辦公室氛圍」比較壓抑，「基本上就各做各的，互不打擾，你有什麼事指望不上同事幫你」、「上班就是沒感情的打工機器」，加上「中午午休時間很短，就一個小時，只夠吃午餐的」，所以大部分人只會「一個人午餐」。而最後一點則是香港人「基本不團建」、「沒什麼同事情誼，下了班沒有緊急事件都是互相不聯絡的」。