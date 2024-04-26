網上熱話｜港漂女因限塑令失去心愛長褲 大批網民圍爐取暖：製造更多浪費

近日香港最熱門的話題非限塑令莫屬，只因出名生活急、工作又繁多的港人一向賴以食外賣維生，卻沒料到政府推出的限塑令，令買外賣由一件方便快捷的事，變成為大家帶來無數不便。一位來港工作的內地女生在社交平台上發文，直指自己成為限塑令的受害者，全因她在買外賣拉麵後遇上意外，不但令自己未能如願吃上拉麵，更要額外犧牲​​上心愛的白色長褲。事主的經歷引起網民共嗚，更有內地網民狠批香港的限塑令無疑令一眾港人「製造更多浪費」！

港漂女成限塑令受害者之一 買外賣竟失心愛長褲 限塑令絕對是近日城中熱話，只因它的出現實在影響太多港人，更令買外賣進食由一件方便快捷的事，變成大麻煩。早前一位來港工作的內地女生在社交平台上發文，指自己在午飯時段時想買拉麵外賣返公司食，豈料在限塑令下，帶有熱湯的拉麵要用紙碗及紙袋裝不突止，更因遇上傾盤大雨，令到全袋外賣「一淋就散了，紙碗也蓋不緊」最後更令所有拉麵湯均撒出來，「淋了我白褲子一身」。

網民有共鳴 圍爐分享相同經歷 因為轉用紙料的原因，事主在大雨下不但失去拉麵午餐，更慘失一條白色長褲，就連純白鞋子上亦有撒出來的拉麵湯。她的慘痛經歷引起大批網民的共嗚，紛紛留言分享自己的慘況圍爐取暖。有網民指自從限塑令出現後，「各種餐具融化」、「喝奶茶商家紙吸管還沒到貨，沒有吸管用湯匙舀珍珠」、「換了紙杯根本蓋不緊，外送的飲料全灑了」，有人買M記後亦因紙袋在大雨下逐漸融化而不得不「以身護外賣」。