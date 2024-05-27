港漂女幫襯中大Canteen遇不快經歷 與好友傾偈途中被職員趕走 網民：你抵死

大學裡的Canteen一向有眾多食客，除了外來人會嚮往那裡較外間便宜的餐食外，不少學生為了方便或快速醫肚，都會選擇在校園內的食堂用餐。不過，間唔時就聽到有人分享內裡食物味道不佳，又或是用餐不愉快等的經歷。早前，一位由內地來港就讀中文大學的女生就在社交平台上發文，直指自己近日幫襯中大內一間食印度菜的Canteen時，就因自己誤做1事而被職員趕走，忿忿不平的她更發文抱怨，引來大批網民反駁！

港漂女來港讀中文大學 幫襯Canteen遇不快經歷 大學裡的食堂多數有不少選擇，每個食堂都會有其獨特的食物，供學生自由選擇。早前，一位由內地來港讀中文大學的女生就在社交平台上發文，標題直指自己近日在幫襯校園內一間印度食堂時，「被港中文印度素食餐廳的店員罵了​​」。她表示當日本身在另一個食堂吃飯和飲汽水，但因為該食堂的人流眾多，為了方便其他同學，事主本人在吃完飯後「拿著沒喝完的汽水走了」，並轉到另一專食印度素食的餐廳與好友聊天，沒料到卻遇上不快經歷。

與好友相約聊天 因1事被職員趕走 事主憶述自己帶著沒喝完的汽水，「到了樓下人很少的印度素食餐廳點了一杯奶茶」，雖然一杯奶茶售價$12尚算合理價錢，但她就認為那杯奶茶「巨小巨難喝」，只好在餐廳內一邊與朋友聊天，一邊喝還沒喝完的汽水。豈料一位男店員上前用粵週對事主表示「靚女，我地不可以飲外面帶過來的飲料哦」，更「做了一個請我出去的手勢」。事主即時嬲爆，揚言「這是校園餐廳哦，是教育用地，大學一向都不收取租金」、「他們居然像外面尖沙咀中環那些天價租金的店一樣趕客」。