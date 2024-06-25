網上熱話｜港漂女揭中港女生差距大 列3大明顯差異 網民反嘲：基層先咁諗

中港兩地的生活矛盾屢見不鮮，以為年輕一代的思維模式已漸趨一致，沒料到其實尚有很多大家看不到的差異存在。早前一位港漂女就驚訝地表示，當她與同齡的港女交流後，始揭中港兩地的女生差距原來極大，更列出3大觀察所得的差異，反引來大批網民留言反駁，更揶揄發文者是「基層思維」！

港漂女與同齡女生交流 揭中港女生差距大

有關中港兩地的矛盾和爭議屢見不鮮，近日就有港漂女發表新睇法，直指中港兩地的女生其實差距極大。早前一位港漂女在社交平台發文指因為返兼職的關係認識了一位同齡的香港女生，「交換資訊之後才發現兩邊的差距好大​​」，更列出3大觀察所得的明顯差異。