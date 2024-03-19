網上熱話｜港漂女東鐵線驚見港女暈低 港鐵職員1舉動令其大讚港人善良兼有邊界感

港漂女東鐵線驚見港女暈低 港鐵職員1舉動令其大讚港人善良兼有邊界感

香港人出名生活步伐急促，要在這個爭分瘋秒的社會內生存，凡事都要快手快腳，否則將有機會收獲他人的嫌棄和側目。不過，其實香港尚有很多好人好事，等待大家靜心慢下來發掘。早前，一位港漂女就分享自己在港鐵的奇遇，她表示自己在接送子女時，在東鐵線驚見一名港女突然暈低，當時旁邊的港人即時伸出援手，而港鐵職員的1個舉動亦極貼心，引來大批網民盛讚港人其實一直都是「外冷內熱」！

港漂女東鐵線驚見港女暈低 港人齊心協力助人 港鐵的月台和車廂內最不乏就是行色匆匆​​的乘客，只因要在出名生活步伐急促的香港內生活，慢下來將影響到工作和日常，但其實大家在忙碌的生活中，仍然有著不少值得發掘的好人好事。早前，一位港漂女在社交平台上發文，直指自己在送完子女到港島跳舞後，坐東鐵線時竟驚見一名香港女大學生突然暈倒在地鐵，幸得身旁個個反應極快的香港人紛紛伸出援手，令大學生得以「獲救」。

港鐵職員1舉動極貼心 2分鐘內到場支援 發文者表示在女大學生暈倒後，她身邊正在聊天的乘客見到此情景，立刻按了緊急按鈕，女孩身邊的人都上前幫忙，扶住女孩，幫忙撿起她掉在地上的手機和包​​」，而在不到2分鐘的時間內，「很多穿黃衣服的工作人員便快速推來輪椅查看情況」，幸好當時女生已經清醒，「工作人員一邊扶她下車一邊關切的詢問她的情況，問她需不需要叫救護車，女孩說不用，只是有點低血糖」，及後發文者看到「工作人員回去倒了一杯像紅糖水的飲料給那女孩，然後所有人都一直陪著那個女孩直到她沒事才離開」。