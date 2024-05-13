網上熱話｜港漂女發現兩地女生大不同 列6大差異位 揚言港女唔P圖？！

不時都有人談論中港兩地女生的差異，只因大家身處的位置接近，但因文化和社會風氣關係，在很多層面都有不同，亦因此經常引起網民作比較。早前一位來港生活兩個月的港漂女在社交平台上發文，指自己經過短短兩個月的觀察後，已經發現兩地女生的差異極大，更主動列出6大不同位，引來網民熱議！

港漂女來港生活兩個月 揭兩地女生大不同 兩地女生的衣著打扮、生活習慣等，一向都是網民議論的話題之一。早前一位來港生活兩個月的港漂女在社交平台上發文，劈頭直指經過自己兩個月的觀察，「發現了一些香港女生和大陸女生的不同之處」，更揚言「感覺我現在憑下面這些特色，就能分分鐘辨認這個人是香港的還是大陸的」、「是不是聽起來有點玄學，其實很好分辨的」。

中港女生6大差異逐個捉 發文者就此列出6大中港兩地女生的差異，在穿衣風格上，「大陸女生一般都穿的比較精緻時髦，衣服款式也偏辣妹風多一點」、「香港女生很多都是以休閒裝為主，黑白灰出現的頻率最多，舒適度高的衣服是首選」，而「大陸女生很注重防曬，非常怕自己被曬黑」、「但是香港女生很少有防曬的」。又指香港女生的妝容一般較內地女生淡，亦比起內地女生更常染髮或做挑染。她更揚言內地會比香港更能容許個性化的打扮，例如內地「大街上經常可以看見穿漢服或者cos的人出現」。