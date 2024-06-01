網上熱話｜港漂女稱港人邊界感強 數3大結交朋友潛規則 連嗌咩名都關事？！

每個地方都有不同的文化和習慣，要到其他地方生活或工作的話，的確需要花時間慢慢摸索和適應，盡量避免釀成誤會。早前一位港漂女在社交平台上發文，劈頭直指與香港人相處需要守3大潛規則，只因港人多數有很強的邊界感，認為港人有些時候都幾難相處。發文引起網民熱議，惟他們反而認為港人這些文化和習慣「比內地好多了」！

港漂女發文稱港人邊界感強 相處需守規則 每個地方都有不同的文化差異和生活習慣，因此需花時間摸索和適應，特別是各地的職場環境及文化。一位港漂女在社交平台上以「跟港人相處的潛規則」為題發文，劈頭直指「香港人都很冷漠」，認為要在香港與本地人打好關係的話，要「注意以下細節」，並列出3大結交朋友的潛規則，引起大批網民熱議。

列3大交友潛規則 事主認為港人大多比較冷漠，而且「很有邊界感」，因此對於交朋友，「他們有自己的潛規則」，並列出3大要素供大家參考。第一個需要注意的細節為「香港人不喜歡別人叫中文名全名」，如果突然被旁人「響全朵」的話，「他們會提高警惕」，因此要與港人做朋友的話，「一般都是稱呼英文名或花名」。第二是在公司裡，「同事間最多聊一下愛好，很少聊到對方的私隱」、「絕對不會問人家工資多少」、「下班後也很少一起吃飯」。最後是香港人生活「很低調」、「深知財不可外露」，因此遇到經常吹噓自己的人的話，大多都是「看上了你錢包裡的錢」，而非真心想做朋友。