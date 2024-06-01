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生活
2024-06-01 11:00:00

網上熱話｜港漂女稱港人邊界感強 數3大結交朋友潛規則 連嗌咩名都關事？！

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網上熱話｜港漂女稱港人邊界感強 數3大結交朋友潛規則 連嗌咩名都關事？！

網上熱話｜港漂女稱港人邊界感強 數3大結交朋友潛規則 連嗌咩名都關事？！

每個地方都有不同的文化和習慣，要到其他地方生活或工作的話，的確需要花時間慢慢摸索和適應，盡量避免釀成誤會。早前一位港漂女在社交平台上發文，劈頭直指與香港人相處需要守3大潛規則，只因港人多數有很強的邊界感，認為港人有些時候都幾難相處。發文引起網民熱議，惟他們反而認為港人這些文化和習慣「比內地好多了」！

圖片來源：TVB《香港人在北京》劇照

圖片來源：TVB《香港人在北京》劇照

港漂女發文稱港人邊界感強 相處需守規則

每個地方都有不同的文化差異和生活習慣，因此需花時間摸索和適應，特別是各地的職場環境及文化。一位港漂女在社交平台上以「跟港人相處的潛規則」為題發文，劈頭直指「香港人都很冷漠」，認為要在香港與本地人打好關係的話，要「注意以下細節」，並列出3大結交朋友的潛規則，引起大批網民熱議。

圖片來源：小紅書

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列3大交友潛規則

事主認為港人大多比較冷漠，而且「很有邊界感」，因此對於交朋友，「他們有自己的潛規則」，並列出3大要素供大家參考。第一個需要注意的細節為「香港人不喜歡別人叫中文名全名」，如果突然被旁人「響全朵」的話，「他們會提高警惕」，因此要與港人做朋友的話，「一般都是稱呼英文名或花名」。第二是在公司裡，「同事間最多聊一下愛好，很少聊到對方的私隱」、「絕對不會問人家工資多少」、「下班後也很少一起吃飯」。最後是香港人生活「很低調」、「深知財不可外露」，因此遇到經常吹噓自己的人的話，大多都是「看上了你錢包裡的錢」，而非真心想做朋友。

圖片來源：小紅書 圖片來源：小紅書 圖片來源：小紅書 圖片來源：小紅書 圖片來源：小紅書

網民反讚香港文化佳：比內地好多了

事主在文中更笑稱在香港「有些認識了十多年的朋友，可能還不知道對方的中文名」，以此論證港人的邊界感確實很強。這3大潛規則引來大批網民回應，有網民表示，不解港人為何不稱呼對方的中文名，「中國人被稱呼中文名竟然感到不開心，悲哀」，又指香港人給予他人的感覺「很摳門」、「非常的冷漠」、「連信息都不回」。惟大部分網民反而認為以上所謂的「潛規則」其實有很多好處，例如「公眾場合會控制音量」、「不會邊行邊食煙」，又笑言不談私事是尊重，「上班不是相體」，更用來與內地做比較，揚言「更喜歡香港的相處方式」、「內地人整天就喜歡八卦，很討厭」。

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