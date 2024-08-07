網上熱話｜港漂女自稱著衫逐漸港女化 瑜伽褲出街變指標 符合4項即變港女

中港兩地女生的衣著打扮一向都是大家的討論熱點之一，近日就有港女在社交平台上發文，自豪地表示自己著衫逐漸「港女化」，更列出4個能夠與港女成為「一家人」的指標，引來大批網民熱烈討論。

港漂女自稱著衫逐漸港女化 近日，一位由內地來港工作及讀書的女生在社交平台上發文，劈頭直指自己的出街方式逐漸「港女化」，只因一身瑜伽服出街的她「提著我的水壺，就去搭MTR了」、「很喜歡這種隨性、自然的出街方式」、「不需要刻意打扮」。

瑜伽褲出街變指標 符合4項即變港女 除了著瑜伽褲出街變港女指標外，發文者又列其他3項，包括「透過鍛鍊得來的fit身材也可以自信展露」、「沒有body shame 穿衣自由」，加上在香港生活後「從來不打傘」、「皮膚也曬成小麥色了」，直言這種外型令她漸漸的「港女化」了。

網民：睇到就煩 發文者在文末正面地表示「這段時間經歷了很多不好的事情」、「但是學習和運動是不會騙我的，進到腦中的知識和身體帶來的改變是不會騙我的，永遠保持向上，永遠不要腦袋空空」。發文者整體的觀念都不俗，但卻引來很多網民的負評，有網民表示「為什麼那麼想成為港女呢？」、「香港真的不這麼穿」、「我也是港女，但最不接受不了穿瑜伽褲出街的人」、「其實無論多瘦，瑜伽褲等同穿泳衣出街一樣」。