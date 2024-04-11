網上熱話｜港漂女誤買3千蚊麥樂雞 疑因1事撳錯掣 後續處理獲網民力撐

快餐店一向是港人熱愛食肆之一，只因出品快靚正之外，識嗌的話更比其他餐廳便宜，因此不論甚麼時間都有長長人龍排隊等取餐。不過有人為了慳錢食快餐店，有人卻在快餐店內大灑金錢。早前一位港漂女就在社交平台上發文，直指自己因1事而錯手在網上落單了海量麥樂雞，最後收費更盛惠港幣3,840！雖然錯手買入極多食物，惟她的後續處理方法就獲網民大讚，絕無浪費食物。

港漂女稱自己做錯傻事 誤買3千蚊麥樂雞 部分人想慳錢時，總會選擇食快餐店，只因快餐店選擇多而且收費較便宜，就算想豪食的話大概亦只需約100元，絕對是慳錢又飽肚的首選。不過，竟然有人於快餐店內豪花近4千元買嘢食，令一眾網民睇到嘩嘩聲！早前，一位港漂女在社交平台上發文，劈頭直指自己「撳錯掣買咗三千八麥樂雞」，更坦言「不是麥當勞的廣告」，而是「真人傻事」。

疑因1事撳錯掣 買入8套公仔+食物 從事主分享的影片中，可見她在消費紀錄付了兩次各港幣1,920的麥當勞帳單，鏡頭一轉，見她拿著一大疊外賣單在麥當勞等候，最後取得N袋麥樂雞，場面墟冚。據悉，事主原先為了換購買麥樂雞贈送的公仔落單，豈料誤會「4隻公仔要分開買」，因而一次過買了4套，惟頭4套「付款以為失敗，再按4套」，最後變成現時的局面，「有了8套餐及公仔」。