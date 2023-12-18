網上熱話｜港漂女讚香港職場夠公私分明 內地網民無故嘲諷：低級職員嘛你

要到另一個地方生活極之困難，若然在融入當地之餘更要投入職場，那麼有機會面對的困難則更多。每一間公司都有著不同的職場文化，有時返工講錯嘢下場可能會好慘。早前，一位內地來港工作的女生就在社交平台上發文，直指自己十分喜歡香港的職場文化，只因同事之間的相處夠晒公私分明，更分享了2件親身經歷的事情作為佐證。不過，有內地網民未知是唔抵得或是別的原因，竟無故出言嘲諷，揚言事主之所以活得如此高興只因「職位低」。

內地女來港工作 發文大讚職場文化極佳 所謂職場如戰場，如若公司有一兩個特別喜歡講是非、搞風搞雨的人士的話，整個工作環境都會變得烏煙瘴氣，反而大家相處融洽的話，返工的時間都會變得易過。早前，一位由內地來港工作的女生就在社交平台上發文，劈頭直指「香港同事真的公私好分明，我好愛」。她表示曾經聽說過「香港同事特別有邊界感，如果不是什麼急事肯定不會下班後找，到點就走，甚至是在外面遇見了還可能互相裝不認識的程度」，本來尚有點擔心，沒料到最後竟然相處得很好。

分享2親身經歷 力證職場夠公私分明 事主分享了兩件親身經歷的事，先是說有個新入職沒多久的同事外出送資料後，「一直沒好意思開口」去要回路費和的士錢，結果在場其他前輩紛紛提醒她「要醒目點，這肯定是必須要直接說的」。又指當同事「聊到認為自己該加薪了，現在的能力和薪資有點不匹配」時，又再次集思廣益地思考如何與老細爭取。這個團結又有愛的氛圍令她感到輕鬆，更揚言香港人「上班時高效率溝通交流，下班後懂得享受生活。從這一刻開始我就知道我來對地方了，我喜歡這個城市」。