網上熱話｜港漂女雨天出門被港人感動 大讚1自主行為 內地網民反轟：唔係應份咩？

中港兩地人就文化差異而起爭執的情況屢見不鮮，就算大家深明生活環境和習慣不同，仍難阻部分人起爭執。一位港漂女觀察到港人在下雨天1個自然習慣，在網上發文大讚這個自主行為值得他人學習，豈料竟引來大批網民爭論，部分內地網民更鬧爆事主盲撐香港人，怒斥「你才應該反省自己吧」！

港漂女遇上香港大雨天 無形象地著拖鞋出門 踏入夏天又開始雨季，近日天氣都不甚穩定，間中更落連場大雨，令全個天空都白朦朦一片。早前，一位港漂女出門時就撞正香港落大雨，無奈發文直指「下雨真的艱難出門」，惟即使在傾盤大雨之下，「大部分香港人還是會穿球鞋出門」，她卻漠視自己形象，只為方便地「穿拖鞋出門了」。事主除了觀察到港人在下雨天的衣著，更發現港人在雨天總會有一個舉動，令她感到十分貼心。

發文盛讚港人1自主行為 發文者坦言在下雨天時，「最喜歡的就是香港人進了地鐵或室內，無論長傘還是折疊傘，大人小孩一般都會自覺捲起來，因為怕敞開會不小心碰到別人」，而自己在觀察多了港人這個行為後「自己也不自覺會做起來」，更大讚港人這個自主行為十分值得他人學習。