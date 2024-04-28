網上熱話｜港漂女雨天出門被港人感動 大讚1自主行為 內地網民反轟：唔係應份咩？

中港兩地人就文化差異而起爭執的情況屢見不鮮，就算大家深明生活環境和習慣不同，仍難阻部分人起爭執。一位港漂女觀察到港人在下雨天1個自然習慣，在網上發文大讚這個自主行為值得他人學習，豈料竟引來大批網民爭論，部分內地網民更鬧爆事主盲撐香港人，怒斥「你才應該反省自己吧」！
港漂女遇上香港大雨天 無形象地著拖鞋出門
踏入夏天又開始雨季，近日天氣都不甚穩定，間中更落連場大雨，令全個天空都白朦朦一片。早前，一位港漂女出門時就撞正香港落大雨，無奈發文直指「下雨真的艱難出門」，惟即使在傾盤大雨之下，「大部分香港人還是會穿球鞋出門」，她卻漠視自己形象，只為方便地「穿拖鞋出門了」。事主除了觀察到港人在下雨天的衣著，更發現港人在雨天總會有一個舉動，令她感到十分貼心。
發文盛讚港人1自主行為
發文者坦言在下雨天時，「最喜歡的就是香港人進了地鐵或室內，無論長傘還是折疊傘，大人小孩一般都會自覺捲起來，因為怕敞開會不小心碰到別人」，而自己在觀察多了港人這個行為後「自己也不自覺會做起來」，更大讚港人這個自主行為十分值得他人學習。
內地網民反轟：你才應該反省自己吧
事主的發文引來大批網民熱議，有香港網民認同港人普遍「不喜歡麻煩別人」、「把傘收起來是表面行為，底層邏輯是為別人考慮」，更類比指港人亦能做到「排隊、不佔道、地鐵先下後上、進出門會幫後面的人頂一下門」等等。不過，有內地網民就認為事主盲撐香港人，反斥「大陸室內不收傘？ ？ ？」、「 商場地鐵都有收傘用的一次性塑膠袋」、「保全還會幫忙收」，更揚言「你應該反省為甚麼沒有這個習慣」！