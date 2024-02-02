網上熱話｜港漂男呻港大校園迫過迪士尼 籲速增設1配套 網民：咪阻住讀書

香港有不少地方都是熱打的打卡景點，不過近年越來越多內地遊客鍾意自己尋覓嶄新打卡地，而最新的熱門打卡位就疑似是香港大學校園。早前，一名港漂男在社交平台上發文，直指現時的港大校園擠迫得猶如迪士尼樂園，因而他呼籲應盡快增設1配套，豈料大批網民不但唔認同，更紛紛表示這批遊客「阻住讀書」！

港漂男呻港大校園迫過迪士尼 驚見小紅書上大批攻略 香港大學校園近日成為內地人的熱門打卡地之一，有港漂男近日就以「港大打算甚麼時候完成遊客配套」為題發文，直指現時香港大學的校園內經常十分擠逼，形容「港大每天擠得像迪士尼」，更指校園內疑似有「大大小小的導賞團」、「有小學生也有中學生」、「也有一家大小拖著行李箱來的」。眼見如此多遊客到訪港大，始揭原來小紅書上出現大量港大打卡攻略，令香港大學校園多人到近乎「淪陷」。

籲速增設1配套 學生：咪傻喇你！ 除了每日返學都十分擠逼，有受影響學生就在網上苦呻現時返學的情況，直指因為人流急劇增加，令到本來已經多人的設施變得更加難等。不過，發文者就樂觀表示港大應該盡快增設配套，例如讓校方自組導賞團，「讓遊客玩得更盡興」，又提議港大可以對遊客收入場費，增加校園收入。惟有學生就狠批他「好好的大學為甚麼要有旅客配套」，「已經阻住上堂」。