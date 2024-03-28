網上熱話｜港漂男收天價電費單 誤做1事要交5千元電費 網民嘲：真係富貴

香港百物騰貴，不少人為了慳錢都會用盡不同方法，例如開少啲燈、以風扇取代冷氣等等。不過，總有些洗費開支是不知不覺間失去的，明明覺得自己已經盡力慳錢，耐何金錢仍然倒水般流失。早前，一位港漂男在社交平台上發文，先是苦呻香港的開支大，只因他已經連續幾個月交「大幾千元」的天價電費，而最貴的一次需要繳交的款項竟是港幣5,098元。事主對此感到震驚，而近日他終於發現天價電費背後的原因，疑與他做錯1事有關，引來網民熱議。

港漂男連續交幾千蚊電費 巔峰盛惠$5,098 香港的洗費一向高企，有時賺埋都不夠在香港的日常生活，因此不少人都會在生活的小事上逐小逐小慳錢，例如以步行代替搭車、開風扇取代冷氣等。不過，有時總會有一些突如其來的支出，令大家忍痛含淚付款。早前，一位港漂男就在社交平台上發文，直指自己在香港生活以來都需要交昂貴的電費，他揚言已「持續每兩個月交大幾千電費」。據他上傳的照片中，可見他的電費高達港幣5,098元，而電費單上顯示的上一期電費則為港幣4,000元，對香港家庭來說可謂是天價電費。

揭天價電費背後原因 與誤做1事有關 事主在白白繳付幾次天價電費後，終發現背後的原因，竟與自己一個無為意的生活習慣有關！他直言「香港實施階梯電價，用得越多收費越貴，我家基本上每次都是按最貴檔交電費」，惟令他不解的是，為何他們每個月的用電度數如此高，經過翻查後，發現「用電度數的高低和我們家電熱水器的使用高度相關，電熱水器打開一小時就會消耗3,3度電，一天24小時就是79.2度電，一個月就是2,376度」，意指事主習慣恆常打開家中的熱水爐，令到用電度數急升。