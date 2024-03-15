網上熱話｜港漂男留港做中學老師 數2大艱辛位呻感到痛苦：羨慕深圳的老師！

港漂男留港做中學老師 數2大艱辛位呻感到痛苦：羨慕深圳的老師！

不時都會看到有人爭論教師一職是否值得較高人工，以中學老師為例，不少唔係做呢行的人都認為他們有寒暑假又早放學，假期多又工時短，不值得起薪就3萬幾蚊，但業內人士就知工作過程其實充滿辛酸，更有機會有返工無收工。早前，一位港漂男就在社交平台上發文，直指自己畢業後已經做了2年中學老師，雖然一直在慢慢適應，但卻仍然感到極度痛苦，更力數2大艱辛位，苦呻每日做到崩潰！

港漂男留港做中學老師 苦呻每日做到崩潰 早前，一位港漂男在社交平台上以「香港教師日常吐槽​​」為題發文，直指自己在畢業後已留在香港擔任了2年中學老師，直指「自從在香港當了老師，就沒有哪一天不感到崩潰，只分大崩潰，小崩潰和mini崩潰​​」。他又坦言其實自己一直在慢慢適應中學老師的工作和步伐，但「還是總感痛苦」，更揚言「對教師一職沒有任何幸福感，成就感，歸屬感可言」。