網上熱話｜港漂男留港做中學老師 數2大艱辛位呻感到痛苦：羨慕深圳的老師！

不時都會看到有人爭論教師一職是否值得較高人工，以中學老師為例，不少唔係做呢行的人都認為他們有寒暑假又早放學，假期多又工時短，不值得起薪就3萬幾蚊，但業內人士就知工作過程其實充滿辛酸，更有機會有返工無收工。早前，一位港漂男就在社交平台上發文，直指自己畢業後已經做了2年中學老師，雖然一直在慢慢適應，但卻仍然感到極度痛苦，更力數2大艱辛位，苦呻每日做到崩潰！
港漂男留港做中學老師 苦呻每日做到崩潰
早前，一位港漂男在社交平台上以「香港教師日常吐槽」為題發文，直指自己在畢業後已留在香港擔任了2年中學老師，直指「自從在香港當了老師，就沒有哪一天不感到崩潰，只分大崩潰，小崩潰和mini崩潰」。他又坦言其實自己一直在慢慢適應中學老師的工作和步伐，但「還是總感痛苦」，更揚言「對教師一職沒有任何幸福感，成就感，歸屬感可言」。
數2大艱辛位 無時無刻感到痛苦
他又力數2大做中學老師的艱辛位，直指上課及行程工作的時長和數量均令他感到極其痛苦。他表示自己「每週大概是30堂課左右（目前就職學校課少點），那就意味著每天都是5-6堂課，雖然一堂課只有35分鐘，但是你頂不住它實在多啊」，又揚言香港的中學課程「除了課多，還雜，關鍵學生還不配合」、「你起早貪黑準備一堆資料，認真備課，但是你的學生完全不聽。那種挫敗感真的會很要命」。其次就是「香港老師沒有行政工作是不可能的」、「經常中午吃午飯時間和放學之後都要組織活動或者開會，因此中午飯吃不了也是很常見的」、「很多活動都是安排在放學後或者星期六，所以週六加班就顯得非常理所當然」。