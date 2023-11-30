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生活
2023-11-30 14:00:00

網上熱話｜港漂男靠執垃圾賺第一桶金 還清債務+住兩房大屋 網民讚：好勵志！

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網上熱話｜港漂男靠執垃圾賺第一桶金 還清債務+住兩房大屋 網民讚：好勵志！

網上熱話｜港漂男靠執垃圾賺第一桶金 還清債務+住兩房大屋 網民讚：好勵志！

失敗向來都是兵家常事，因此需要學會的不是面對失敗時意志消沉，而是如何努力扳回一城。不時都會聽到有人以「生意失敗」去解釋為何活得如此頹喪，但其實都是藉口，只因有心有力的話，要過回正常生活未必如想像中困難。早前，一位港漂男在接受訪問時，就表示自己曾因生意失敗而欠下百萬債務，惟他未有放棄，靠每日執17小時垃圾成功翻身，現時不但能夠在寸金尺土的香港住兩房大屋，更成功開公司做老闆。他的努力和勵志經歷吸引不少網民留言，有內地網民甚至高呼「想去香港找老公」！

他的努力和勵志經歷吸引不少網民留言，有內地網民甚至高呼「想去香港找老公」！（圖片來源：小紅書）

他的努力和勵志經歷吸引不少網民留言，有內地網民甚至高呼「想去香港找老公」！（圖片來源：小紅書）

38歲港漂男生意失敗來港 靠執垃圾還清百萬債務

一位現年38歲的內地男子日前接受博主訪問，他表示自己來自海南，在27歲時曾靠自己的積蓄和賣掉父母的房子，花了約人民幣50萬元在內地經營一間茶館，可惜好景不常，最後因生意失敗而背上100萬元債務。不過，當時的他就未有氣餒，先是因為結識了來自香港的妻子而決定來港發展，亦未有因為自己曾是老闆就揀選工作，反而積極地返多幾份工搵錢。他表示試過同時打2、3份工，每日早上8時開始送貨，至晚上6、7時回家吃晚飯，然後晚上8開始第二份工作，主要收集住宅大廈和唐樓的垃圾，直至凌晨3、4時才回家。雖然他每日只能睡4、5小時，但多勞多得的他每月收入達到5、6萬，堅持5、6年後終還清債務。

 

一位現年38歲的內地男子日前接受博主訪問，他表示自己來自海南。（圖片來源：小紅書） 在27歲時曾靠自己的積蓄和賣掉父母的房子，花了約人民幣50萬元在內地經營一間茶館。（圖片來源：小紅書） 可惜好景不常，最後因生意失敗而背上100萬元債務。（圖片來源：小紅書） 不過，當時的他就未有氣餒，先是因為結識了來自香港的妻子而決定來港發展，亦未有因為自己曾是老闆就揀選工作，反而積極地返多幾份工搵錢。（圖片來源：小紅書） 他表示試過同時打2、3份工，每日早上8時開始送貨，至晚上6、7時回家吃晚飯，然後晚上8開始第二份工作，主要收集住宅大廈和唐樓的垃圾，直至凌晨3、4時才回家。（圖片來源：小紅書）

日做17小時賺第一桶金 住兩房大屋+開公司做老闆

為了讓自己和妻子過上更好的生活，他不惜日做17小時去搵錢，又指其實執垃圾屬於厭惡性工作，只因垃圾會傳來陣陣惡臭，加上唐樓沒有升降機，只能行樓梯逐層搬垃圾，惟他深明自己從內地來港及沒有高學歷，因此只能從事體力勞動工作。他直指其實執垃圾的收入十分可觀，光是每晚執垃圾的月入已可達3萬多元。在還清債務後，他決定開設自己的清潔公司，主力為商場和唐樓提供清潔服務，更從劏房搬到約430平方呎的兩房一廳單位，月租15,000元。

 

為了讓自己和妻子過上更好的生活，他不惜日做17小時去搵錢。（圖片來源：小紅書） 又指其實執垃圾屬於厭惡性工作，只因垃圾會傳來陣陣惡臭，加上唐樓沒有升降機，只能行樓梯逐層搬垃圾。（圖片來源：小紅書） 惟他深明自己從內地來港及沒有高學歷，因此只能從事體力勞動工作。（圖片來源：小紅書） 他直指其實執垃圾的收入十分可觀，光是每晚執垃圾的月入已可達3萬多元。（圖片來源：小紅書） 在還清債務後，他決定開設自己的清潔公司，主力為商場和唐樓提供清潔服務，更從劏房搬到約430平方呎的兩房一廳單位，月租15,000元。（圖片來源：小紅書）

每月開支高達X萬 網民心心眼：想去香港找老公

從背著百萬負債，到住兩房大屋兼開公司做老闆之外，他更因睇中網上市場而主動開直接做網紅，現時已累積200多萬名粉絲。他表示未來希望可以搬到更大的單位居住，又指現時每月開支高達3、4萬元，因此仍需繼續努力。他的故事吸引大批網民關注，有網民讚他「能吃苦，有目標」、「好男人」，亦有人讚她的太太能夠與他一起捱是「好太太」，更有網民留言指「想去香港找老公」、「大哥身體素質好好」。

 

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（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）
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