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生活
2023-09-28 12:00:00

網上熱話｜港漂碩士生自稱放下光環見工 面試官3條問題極反感網民：碩士大晒？

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港漂碩士生自稱放下光環見， 面試官3條問題極反感網民：碩士大晒？

港漂碩士生自稱放下光環見， 面試官3條問題極反感網民：碩士大晒？

畢業後搵工絕對是芸芸畢業生擔憂又期待的事，一方面對離開象牙塔感到依依不捨，卻又對踏入職場準備闖一番事業抱有期待。早前，一位自稱是港漂碩士生的網民在社交平台上發文，直指自己明明手持中文大學的碩士學位，卻在搵工時遭遇滑鐵盧。惟這些見工經歷未有令她氣餒，反而更加認為這些工作配不上她的學歷，更大口氣地揚言自己「放下學歷光環，面試最基拙的工作」，引起廣大網民不滿，紛紛怒斥她「好自大」！

這些工作配不上她的學歷，更大口氣地揚言自己「放下學歷光環，面試最基拙的工作」。（圖片來源：tvN《羅曼史是別冊附錄》劇照）

這些工作配不上她的學歷，更大口氣地揚言自己「放下學歷光環，面試最基拙的工作」。（圖片來源：tvN《羅曼史是別冊附錄》劇照）

港漂碩士生在港搵工 怒斥面試過程令人心寒

畢業後搵工絕對是一個漫長的過程，少啲毅力或承受挫敗的決心都唔得。早前，一位港漂畢業生就發文分享自己留港見工面試的不快經歷。她指自己手持中文大學的碩士學位，理應可以做到不少心宜的工作，惟面試的過程卻令她十分失望。她所應徵的職位是辦公室助理，在面試後她貌似明白事理地表示「明白她們倒不是想難為我，只是好奇為甚麼我一個cuhk master畢業的要來做這種沒有技術含量，複印打印也不需要用到電腦技術的工作」。

 

港漂碩士生在港搵工，怒斥面試過程令人心寒。（圖片來源：小紅書） 她指自己手持中文大學的碩士學位，理應可以做到不少心宜的工作，惟面試的過程卻令她十分失望。（圖片來源：小紅書）

不滿面試官問3條問題 坦言份工配唔上佢

事主之所以會認為面試過程不順利，全因當天三位面試官不斷向她提問三個問題，當中包括「你為甚麼apply這個工作？」、「你的職業規劃是甚麼？」以及「有沒有apply和自己學歷更匹配的職位？」雖然事主有認真回答，但對方卻一直指她「不應該做這種office assistant」。事主聽後表示自己亦認同，又揚言自己完全勝任這份工作，而在短短十幾分鐘的面試後，雖然對方未有明言會給予offer，但事主就認為三位面試官「處處透露出她們對我的惋惜」。

 

不滿面試官問3條問題，坦言份工配唔上佢。（圖片來源：電影《合約男女》劇照）

不滿面試官問3條問題，坦言份工配唔上佢。（圖片來源：電影《合約男女》劇照）

超自大總結惹公憤 網民：碩士生大晒咩？

在公開面試問題及過程後，事主作出總結指這次面試「像是老天爺給我的一個大提示：你的能力不止於此，趕緊調整方向」，而事主亦揚言「我讀完了master卻來這裡放下學歷光環，面試最基拙的工作」。這些經歷和總結引起網民熱議，有港漂畢業生有共鳴地指「英語專業在香港好難找工作」，惟大批網民就認為事主自己send CV時，未有看清楚工作要求和條件才會導致現時的局面，更指「我是老闆都會這樣問」、「很正常的問題」、「你要調整一下心態」、「碩士畢業也不是全部」。

 

事主亦揚言「我讀完了master卻來這裡放下學歷光環，面試最基拙的工作」。（圖片來源：MBC《她很漂亮》劇照） 這些經歷和總結引起網民熱議。（圖片來源：小紅書） 這些經歷和總結引起網民熱議。（圖片來源：小紅書） 這些經歷和總結引起網民熱議。（圖片來源：小紅書） 這些經歷和總結引起網民熱議。（圖片來源：小紅書） 這些經歷和總結引起網民熱議。（圖片來源：小紅書） 這些經歷和總結引起網民熱議。（圖片來源：小紅書）
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