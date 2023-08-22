網上熱話｜港爸曬幾歲囝囝司機位揸車 1句搞笑配字反遭網民恥笑：揸Tesla戇X唔係扮

自從社文平台盛行後，不時都會看到有人因為發文出Story而不小心自爆，雖然發生得十分頻繁，但其實仍然屢見不鮮。日前，有網民就在社交平台上的群組內，轉載一位疑似港爸的Instagram限時動態，當中可見一個年僅幾歲的小朋友正坐在Tesla的司機位上，雙手握著軚盤，更搞笑地配上1句配字。不過，這個行為其實已構成危險駕駛的嫌疑，令一眾網民笑爆「硬係有舖自爆癮」！

港爸發文曬幾歲囝囝揸Tesla 擺拍變小朋友車手 在社交平台上「自爆」自己所做的事已經成為一個十分常見的現象。早前，有網民就在社交平台上的群組分享一張照片，內容疑似由一位港爸在Instagram的限時動態上所發布，相中影著自己與囝囝在大欖隧道塞車，大概因為塞車的時間太長而父子二人太悶，因而決定在車上擺拍照片，引起網民熱議。

1句搞笑配字 網民：以為自己好好笑？ 除了滑稽的照片，原Po更在照片的上方加入一句配字，以囝囝為主視角，寫出囝囝的心聲道「塞完車未 已經個半鐘了」。而全張照片似是幾歲的囝囝坐在原Po的大腿上，雙手緊握軚盤目視前方，如果不是小朋友年紀輕輕，單看姿勢其實頗有車手風範。而其實原Po這個行為已構成危險駕駛的可能，只因小朋友本來就應該坐在後排乘客位，而如今更不但是出現在前排，更以「坐大脾」形式出現在司機位，一旦前後左右的車輛有甚麼情況而需要司機作出應變，後果將不堪設想。