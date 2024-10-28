網上熱話｜港爸$100請女工「叫床」 僅得3項工作內容 要「有體力 夠長氣」

搵份好工的確不是容易的事，同時想聘請一些幫到手又夾得嚟的員工亦好講緣份。近日，一位港爸就在社交平台上發文招聘，盼能請到一位女工專門在每日朝早上門提供特殊服務，引起大批網民留言討論。

港爸$100請特殊女工 需符合3大要求 日前，一位港爸在社交平台上主動發文，稱希望能夠借助平台的威力，請到一位合適的女工。他直言自己所想聘用的女工需符合3大要求，必須「有體力，夠長氣，唔惡有耐性」，工作地點為「將軍澳地鐵站步行5分鐘」的屋苑，工時約30分鐘，而每次的薪酬則為港幣100元。

僅得3項工作內容 發文者的要求奇奇怪怪，而他亦表明這位女工每日僅3項工作內容，只需在「逢返學日」時，「早上6:30到達十幾歲學生家中叫整佢，著好整齊校服，直到送佢出得到門口返學就收工」。

網民議論紛紛：都幾特別 發文者未有表明該「十幾歲學生」的身分，但就在他回覆其他網民的留言中，得知服務對象是一名男中學生，明顯想專門請一個人負責叫醒賴床唔願返學的他。有網民就認為是騙案，只因「實在太奇怪」，亦有網民問道「點入屋先？」，而發文者則回應指「有一位家人會開門（我知實會有人話咁佢做咩唔自己叫佢起身）」，可見發文者及家人對該男學生已經束手無策。