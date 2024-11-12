香港地食嘢貴人人都知，因此不少人都決定北上消費，盼能用較合理的價錢食到性價比較高的食物。惟大家生活在香港，少不免都需要留港消費，但就未必次次都食得咁開心。近日一位港男發文苦呻自己在上水一間茶餐廳食早餐時，一碗麵盛惠$53已經略貴，沒料到上菜後卻發現豬扒竟然薄過紙！

港男上水食豬扒麵 早餐盛惠$53 近日，一位港男在社交平台上發文，苦呻自己在上水一間茶餐廳食早餐的不快經歷。他指自己在這間連鎖茶餐廳內叫了一碗盛惠$53的「豬扒腸仔辛辣麵」，一個早餐要50幾蚊已經略嫌昂貴，沒料到上菜後令發文者極度失望，直斥平時「服務都係一般」，但「今次太過份」。

性價比極低 僅獲超薄片豬扒 從他上傳的照片中，可見配菜豬扒並非大家想像中的厚度，而是一塊超薄的豬片，目測仲薄過一張紙巾，難怪發文者嬲爆表示「薄切豬扒咁都出到餐比人食」，更被朋友問「是否叫了煙肉」。

網民反而力讚廚師？ 這間業餐廳的薄切豬扒引起大批網民留言熱議，有網民同樣嬲爆表示「邊區？邊間？開佢名！」，惟大部分網民則苦中作樂，直言「呢d叫刀功」、「可能切豬扒個師傅原本係刺身師傅嚟嘅，失業之後轉去茶餐廳做姐」，亦有網民質疑現時已轉做切肉機，不需要人手切，「機切的，一點沒難道，可以更薄！！！」