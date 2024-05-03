網上熱話｜港男中環茶記遇隱形收費 因1事要俾多1蚊 網民：報警啦！

近日港人鍾情北上消費，其中一個睇法是香港本土食肆和零售業唔爭氣，除了收費貴又質素平平之外，服務態度亦唔係人人頂得順。一位港男早前幫襯一間中環茶記，但埋單時突然被告知有隱形收費，於是放上網苦呻，更將涉事茶記視為黑店處理，引來大批網民留言批評。

港男中環茶記遇隱形收費 事後視為黑店處理 香港飲食業的服務態度近年備受質疑，不少從事服務業的人因為工時長而態度平平，不少港人亦以此為藉口北上消費。早前一位港男就在社交平台上發文，直指自己幫襯一間位於中環的茶餐廳，原本只打算食碗瀨粉就走人，豈料臨埋單方發現茶記原來有隱形收費！

因1事要俾多1蚊 $45下午茶埋單變$46 事主上傳了該茶記的單據，可見他在下午2時多入內叫了一碗鹽焗雞湯瀨及一杯熱奶茶，按照收費一粉一熱飲應為$45，豈料單據上卻另外印有一項價值$1的「人頭服務費」，令原本$45下午茶埋單變$46，難怪事主都不禁無奈苦呻「中環茶記，唔聲唔聲，原來有人頭服務費​​」。