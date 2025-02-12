人生短暫，有時一世人流流長的確要乜都試下，活在當下擁抱現在。一位港男早前在社交平台發文，分享人生中做過很多瘋狂的事，其中一件就是在醉酒後的凌晨用4位數包小巴連司機遊車河，引來大批網民留言討論。

港男公開瘋狂事 醉酒經歷曝光 該位港男在社交平台發文，劈頭直指自己「人生做過好多瘋狂嘅嘢」，而其中一樣就是在自己飲醉酒後膽粗粗做的，更形容這件事「都算係小小嘅bucket list」。

凌晨用XXXX元包小巴連司機 他表示自己在醉酒後約凌晨1點時，用2000元的價錢「包咗架小巴」，吩咐司機由旺角出發，「叫佢香港九龍新界周圍兜下」、「兜咗5個鐘」，「六點直剷入我屋苑送我返屋企，嚇到個保安呆咗」。

網民有相同經歷 發文者指早於10幾年前已經試過「喺灣仔問過啲小巴，跟住俾啲小巴司機XX我」，由此可見唔係每個司機都願意「被包」。有趣經歷引起不少網民熱議，網民表示「石澳紅van有呢個服務，同站長講包起架車講去邊，佢就會開個價俾你」、「包架小巴真係有咁難咩」，亦有相同經歷的網民分享道「多年前有次同班同事由金鐘入深井食燒鵝，去咗銅鑼灣叫架紅van去金鐘一野接晒啲同事入去」、「N年前試過旺角問架紅van，包車直剷上lkf落車」。