網上熱話｜港男列7大食飯規矩 做錯1事即變乞兒 網民意見兩極！

每個人都有不同生活習慣，有時太執著的話，很容易令到自己事事睇唔過眼，嚴重更會影響人與人之間的關係。有港男最近在社交平台上嬲爆發文，直斥現時有很多人都唔識遵守食飯應有的禮儀，更明文列出7大食飯的規矩，引來網民兩極爭議。

港男嬲爆發文 斥好多人食飯唔識規矩 近日，有港男在社交平台上嬲爆發文，疑似自己經歷了幾次與人食飯的不快，因此在網上直斥現時有很多人都不懂得遵守食飯應有的禮儀，嚴聲反問「而家人食飯係咪無晒禮貌？」、「而家D小朋友無晒家教，父母之過」。

列7大食飯規矩 做錯1事即變乞兒 發文者列出7大食飯應有的規矩，包括「等齊人先食飯，偷餸食會被打」、「要叫晒所有人食飯，例如公公麻麻食飯，唔叫唔俾食」、「只可用右手揸筷子，否則被打」、「不準扒飯，成個乞兒相」、「長輩夾俾你一定要食，唔鍾意食都要食」、「不準飛象過河、摷餸」、「不準食住飯睇電視、玩手機」。

網民意見兩極 眼見發文者列出7項規矩，不少網民紛紛留言回應。有網民認為發文者老土兼多事，「細個最憎就係啲濕X食飯規則」、「大個咗想俾下一代得到解放，就俾你話無家教」、「有無諗過唔關家教事，係呢啲嘢太迂腐」。亦有網民認同發文者睇法，「扒飯係真肉酸既，你話好肚餓都算，好地地食到雪雪聲，係隔離食飯都冇胃口」、「基本禮貌」。