熱門搜尋:
Lolly Talk 國泰買1送1 叱咤2023 TVB 社內相親 尹光 MIRROR YOHO WEST 床蝨 區議會選舉2023 年少日記 白日之下 騙案 流感 大閘蟹2023 政府工 以巴衝突 NOVO LAND 好去處 網上熱話 香港夜繽紛 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 樓市 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-11-28 19:00:00

網上熱話｜港男北上按摩揭有甲溝炎 技師1行為令其痛醒：剷走晒我啲XX！

分享：
網上熱話｜港男北上按摩揭有甲溝炎 技師1行為令其痛醒：剷走晒我啲XX！

網上熱話｜港男北上按摩揭有甲溝炎 技師1行為令其痛醒：剷走晒我啲XX！

港人除了熱愛北上食飯、購物和行超市外，不少人都十分鍾意幫襯內地的按摩場所，只因地理位置方便之餘，價錢亦遠比香港便宜。不過，部分人就會擔心內地的按摩場所未必太衛生，亦對店內職員的專業水準持質疑態度。早前，一位港男就分享自己在深圳一間「專業修腳房」按摩時的慘痛經歷，他表示自己在按摩時被技師指出自己患上甲溝炎，惟他未有接受對方幫忙處理的要求，卻在按摩期間無故被痛醒，醒來後更發現自己慘失1重要的身體部位！

早前，一位港男就分享自己在深圳一間「專業修腳房」按摩時的慘痛經歷。（圖片來源：Unsplash@Markus Spiske）

早前，一位港男就分享自己在深圳一間「專業修腳房」按摩時的慘痛經歷。（圖片來源：Unsplash@Markus Spiske）

港男北上幫襯專業修腳房 按摩期間揭患上甲溝炎

早前，一位港男在社交平台上發文分享自己北上按摩的慘痛經歷，他表示自己大約在兩個星期前北上到位於深圳福田口岸的「專業修腳房」按腳，當時就由「七號師傅」負責幫其按摩。而在按摩期間，技師就發現他的腳趾公兩旁有異樣，並因為在按壓時有疼痛感覺，因而推斷他患上甲溝炎。七號師傅就表示可以收費人民幣1,000元（約港幣1,115元）為他處理，惟事主則表示自己已在港作專科治療，因而只幫襯了一支100多元的藥水回家塗抹，15日後再回來處理。

 

一位港男在社交平台上發文分享自己北上按摩的慘痛經歷，他表示自己大約在兩個星期前北上到位於深圳福田口岸的「專業修腳房」按腳。（圖片來源：電影《極度俏郎君》劇照） 而在按摩期間，技師就發現他的腳趾公兩旁有異樣，並因為在按壓時有疼痛感覺，因而推斷他患上甲溝炎。（圖片來源：TVB《超能使者》劇照）

技師1行為令其痛醒 慘失1身體重要部位

事主在買藥水回家塗抹了兩星期後，真的如七號師傅所言般回到修腳房處理，豈料技師口中的「處理」竟然驚為天人，事主憶述當時「都係平時啲師傅咁先批腳皮同剪腳甲」，而因為他「太眼瞓睡著了」，沒料到突破有一下「勁痛令我醒咗，發現佢幫我批走晒腳趾公啲腳甲！」雖然事主當時馬上質問技師，惟對方則表示自己見他的「腳趾公有灰甲」才為他治療，而技師更因為覺得自己「好心無好報」而發脾氣離場。

 

豈料技師口中的「處理」竟然驚為天人。（圖片來源：Unsplash@fizkes） 事主憶述當時「都係平時啲師傅咁先批腳皮同剪腳甲」，而因為他「太眼瞓睡著了」，沒料到突破有一下「勁痛令我醒咗，發現佢幫我批走晒腳趾公啲腳甲！」（圖片來源：TVB《愛·回家之開心速遞》劇照）

網民瘋狂留言嘲諷：北上得都預咗

事主最後直言自己要發文警世，提醒網民小心「中伏」，揚言「真係好嬲！呢個七號師傅，冇同我講會點做，就幫我剷走晒腳趾公啲腳甲...... 大家如果去呢間嘢按，就真係要小心啲。」事主的經歷引來大批網民關注，有網民就留言指事主應該慶幸「好彩唔係批走腳趾」，亦有大批網民瘋狂留言嘲諷，笑稱「沒有腳趾甲就沒有甲溝炎」、「今次腳甲，下次都唔知咩器官」，更指「北上得都預咗」、「北上係女人都話識按摩」。

 

Ad Block
（圖片來源：Facebook@深圳大灣區國內吃喝玩樂開心分享區） （圖片來源：Facebook@深圳大灣區國內吃喝玩樂開心分享區） （圖片來源：Facebook@深圳大灣區國內吃喝玩樂開心分享區）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受