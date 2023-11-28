網上熱話｜港男北上按摩揭有甲溝炎 技師1行為令其痛醒：剷走晒我啲XX！

港人除了熱愛北上食飯、購物和行超市外，不少人都十分鍾意幫襯內地的按摩場所，只因地理位置方便之餘，價錢亦遠比香港便宜。不過，部分人就會擔心內地的按摩場所未必太衛生，亦對店內職員的專業水準持質疑態度。早前，一位港男就分享自己在深圳一間「專業修腳房」按摩時的慘痛經歷，他表示自己在按摩時被技師指出自己患上甲溝炎，惟他未有接受對方幫忙處理的要求，卻在按摩期間無故被痛醒，醒來後更發現自己慘失1重要的身體部位！

港男北上幫襯專業修腳房 按摩期間揭患上甲溝炎 早前，一位港男在社交平台上發文分享自己北上按摩的慘痛經歷，他表示自己大約在兩個星期前北上到位於深圳福田口岸的「專業修腳房」按腳，當時就由「七號師傅」負責幫其按摩。而在按摩期間，技師就發現他的腳趾公兩旁有異樣，並因為在按壓時有疼痛感覺，因而推斷他患上甲溝炎。七號師傅就表示可以收費人民幣1,000元（約港幣1,115元）為他處理，惟事主則表示自己已在港作專科治療，因而只幫襯了一支100多元的藥水回家塗抹，15日後再回來處理。

技師1行為令其痛醒 慘失1身體重要部位 事主在買藥水回家塗抹了兩星期後，真的如七號師傅所言般回到修腳房處理，豈料技師口中的「處理」竟然驚為天人，事主憶述當時「都係平時啲師傅咁先批腳皮同剪腳甲」，而因為他「太眼瞓睡著了」，沒料到突破有一下「勁痛令我醒咗，發現佢幫我批走晒腳趾公啲腳甲！」雖然事主當時馬上質問技師，惟對方則表示自己見他的「腳趾公有灰甲」才為他治療，而技師更因為覺得自己「好心無好報」而發脾氣離場。