網上熱話｜港男北上遇新疆切糕騙局 5斤盛惠$XXX 就連內地人都中招！

近年港人愛北上消費，不過有時遊客很容易成為騙徒目標，一不留神就可能要交唔少學費！早前一位港男在討論區上發文，直指近日去深圳遊玩時，被街頭小販所賣的新疆切糕吸引，原本只想買少少試下味的他，最後竟然被迫買入5斤，他嘗試拒絕時更險被圍攻，最後只好放低$XXX了事。事件引起大批網民關注，而除了遊客之外，原來內地人亦經常中招！

港男深圳購物 被街頭新疆切糕吸引 去旅行自然乜都想試，只因人一世物一世，看到特色的街頭小食都會想一試究竟，當做了解一下當地的風土民情。不時有人說專做遊客生意的店舖經常「劏遊客」，因此購物前最好先問清楚價錢，以免埋單時鬧得不愉快。早前一位港男在連登討論區發文，劈頭直指近日到深圳遊玩時，被街頭的新疆切糕吸引。他憶述，見到小販檔主是新疆人，好奇想試一試新疆的地道小食，豈料竟墮入現時內地老是常出現的「新疆切糕騙局」！

驚遇街頭騙局 5斤盛惠$XXX 事主稱，自己購買前曾詢問價錢，店主當時僅回答「八蚊」，因此事主以為「八蚊一斤都幾平」，在「未試過諗住試下」的情況下就決定購買。豈料在店主切完及秤完重後，竟獅子開大口要求事主付人民幣409元(約港幣453元)，並揚言「8塊錢一兩，80塊一斤」，而事主共購買了5斤。事主無奈稱，店主切餅時「把刀會轉彎」，因此得知價錢後即時「好嬲唔想要」，惟「比幾個新疆人圍住唔比走，報警都無用」，最後只好埋單收科。