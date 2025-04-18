自從人手一部智能手機後，不少人旅行前都增添了一個重要事項要準備——先租用Wi-Fi蛋或買上網卡，方便去到外地都可以隨時上到網。近日一位港男因為要去旅行，要求媽媽幫手買一張旅行上網Sim卡，豈料媽媽竟誤會了事主的要求，最後更險買錯1物，引來大批網民爆笑討論。

港男叫阿媽幫手買旅行sim卡 這位港男在社交平台上發文，直言自己快將去旅行，為了能夠在外地都隨時用電話上到網，便叫媽媽幫手「買張AIRSIM」，即一張可以在外地用來上網的電話卡，豈料最終竟險鬧出笑話。

事後險買錯1物極爆笑 可能因為事主表明要買「AIRSIM」這個牌子的上網卡，因而令到媽媽被名字混淆，在睇錯的情況下，竟然於翌日專門去到UNIQLO，並影著滿牆的「AIRISM」內褲，追問事主「要乜色呀？」，更催促道他快點決定，「就快關門啦」，令事主不禁無奈表示「即係我拎住條UNIQLO底褲去『漫遊』？」。

網民搞笑留言 事主與媽媽的搞笑互動引起大批網民熱烈討論，有網民笑稱事主「咁大個人仲要叫阿媽幫你買野？」、「你媽咪識得買Airism，其實都算叻」、「你同你媽果然兩母子」。亦有網民直指事主「高質」，只因「同時出兩個廣告喎」、「秒回而且10分鐘就去到U記兼sd 埋 msg，我合理懷疑係U記廣告」，惟事主就堅稱一切內容屬實，並非幫任何一方賣廣告。