網上熱話｜港男呻女友人工高但唔肯俾錢 嗌交後維持1相處模式 網民：介意咪分手囉

男女朋友之間的相處模式有很多種，每對情侶有時少不免會有爭執，需要花時間溝通與磨合。早前一位港男在討論區上發文，苦呻現時女友的人工明明比他高，但每次出街拍拖食飯卻唔肯與他AA制或是請返佢轉頭，令事主不禁直稱對女友「好失望」，引來大批網民熱議。
港男呻女友人工高 出街卻堅持唔俾錢
情侶之間的洗費應該由其中一方俾晒、一人俾一餐還是AA制，一向是恆久的爭議話題，只因在香港地拍拖洗費的確不少，單靠其中一方的話有時都會比較大壓力。早前一位港男在討論區上以「女友人工高過我，但係仲要求我出街比晒啲洗費」為題發文，文中直指自從與女友拍拖後，對方已一直要求拍拖期間要「男方出晒洗費」，惟近日女友剛轉工，事主就認為「既然佢人工高過我就冇必要成日我比多」，因此而令一對小情侶頻頻因錢銀問題起衝突。
嗌交後維持1種相處模式
事主直言剛與女友拍拖時，對方已提出洗費主要由男方負責，因為當時「女朋友人工低過我」，因此事主表示「有時都唔介意出多啲，有時連續比幾餐都無咩所謂」。惟他卻認為自己的金錢觀與女友有出入，「我一直都係覺得一人一餐咁樣會好啲」，亦因此而爭執過無數次，最後「嘈完之後維持一人一餐」。奈何女友轉工加人工後，事主開始感到不滿，直指「佢又拎返出黎講繼續咁要求我比晒，依家我真係覺得好失望」。
網民力撐分手 後續發展超心酸
事主的發文引來大批網民留言討論，有網民表示「就算佢搵幾多，都唔應該係男方比晒」、「有人拍拖AA，有人拍拖男仔俾曬，有女仔會自己呃自己」，又建議事主「坦白同佢講你concern」、「佢唔肯，你又好介意就分吧」，亦有人直言「你接受到咪繼續，唔得咪分手」、「建議你唔好有改變人嘅諗法」。而事主亦主動分享後續發展，坦言女友因為他不肯俾錢而提出分手，最後亦親口承認「我就係接受唔到男人唔幫女人俾錢呢樣野」。