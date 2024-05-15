網上熱話｜港男呻女友人工高但唔肯俾錢 嗌交後維持1相處模式 網民：介意咪分手囉

男女朋友之間的相處模式有很多種，每對情侶有時少不免會有爭執，需要花時間溝通與磨合。早前一位港男在討論區上發文，苦呻現時女友的人工明明比他高，但每次出街拍拖食飯卻唔肯與他AA制或是請返佢轉頭，令事主不禁直稱對女友「好失望」，引來大批網民熱議。

港男呻女友人工高 出街卻堅持唔俾錢 情侶之間的洗費應該由其中一方俾晒、一人俾一餐還是AA制，一向是恆久的爭議話題，只因在香港地拍拖洗費的確不少，單靠其中一方的話有時都會比較大壓力。早前一位港男在討論區上以「女友人工高過我，但係仲要求我出街比晒啲洗費」為題發文，文中直指自從與女友拍拖後，對方已一直要求拍拖期間要「男方出晒洗費」，惟近日女友剛轉工，事主就認為「既然佢人工高過我就冇必要成日我比多」，因此而令一對小情侶頻頻因錢銀問題起衝突。

嗌交後維持1種相處模式 事主直言剛與女友拍拖時，對方已提出洗費主要由男方負責，因為當時「女朋友人工低過我」，因此事主表示「有時都唔介意出多啲，有時連續比幾餐都無咩所謂」。惟他卻認為自己的金錢觀與女友有出入，「我一直都係覺得一人一餐咁樣會好啲」，亦因此而爭執過無數次，最後「嘈完之後維持一人一餐」。奈何女友轉工加人工後，事主開始感到不滿，直指「佢又拎返出黎講繼續咁要求我比晒，依家我真係覺得好失望」。