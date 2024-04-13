網上熱話｜港男呻葵廣螺螄粉臭過坑渠 同層賣衫商舖苦不堪言 網民唔撐：同你把口一樣臭

每個人口味唔一樣，某些食物如芫茜、榴槤、臭豆腐，在部分人眼中與劣食無異，在其他中心目中卻可能是不可多得的美食。一位港男早前路過位於葵芳的「葵涌廣場」，被一間專食螺螄粉的食肆臭到爆粗，不但激動地在社交平台上發文，更引來部分網民如情相鄰的賣衫店舖，不過有網民則認為發文者反應過激，更反擊指「你把口一樣咁臭」！

港男行經葵廣食店 專食螺螄粉呻臭過坑渠 每個人的口味都不一樣，因此無可能會有一間食肆能夠滿足所有人的要求和品味，幸好香港有不同類型和風格的食店，大家可以按自己的心水去選擇食物。不過有時行過聞到自己不喜歡的食物味道時，難免會有反胃感覺。一名港男路過葵廣一間專食螺螄粉店，因被難聞氣味刺激而嬲爆發文，直指「竟然喺葵廣呢啲室內地方開間咁X臭，臭到令人想作嘔嘅螺屍粉！X！係咪黐X線㗎？​」，文中使用大量粗口，可見發文者對螺螄粉的味道十分反感。

同情同層賣衫商舖：啲衫洗兩次都仲有味 發文者又形容在葵廣開螺螄粉舖頭無疑是「劣質飲食文化入侵葵廣」，更揚言「搞到喺附近買嘢食，都聞到嗰浸臭坑渠味」。除了影響鄰近的食肆外，有網民亦留言同情其他租戶，直指除了螺螄粉味外，曾經亦有一間泰式食物「煮親都勁大煙」，令附近賣衫的店舖所賣的衣服「吸晒啲味」、「冬天嘅衫吸得仲勁」、「買咗件衫洗咗兩次仲係有油煙味」，更有人指自從該層開了螺螄粉後，「無喺嗰層睇過衫」。