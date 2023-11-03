網上熱話｜港男垃圾桶旁執病貓 承諾將好好照顧：打兩份工都要收養

港男垃圾桶旁執病貓 承諾將好好照顧：打兩份工都要收養

養寵物是一個一輩子的責任，只因寵物可能是一類人生中的其中一環，而在小動物眼中，主人卻是他們生命的全部，因此一但決定要養寵物，就必須負起照顧他們一生的責任。早前，一位港男就在柴灣街頭一個垃圾桶旁邊，驚見有一隻貓貓瑟縮在角落，原本以為貓貓只是走失的港男曾多次幫忙尋找主人，惟遲遲未有回音，始揭貓貓原來早已身患重病，估計前主人因此而狠心棄養。雖然港男原本已是7隻貓貓的主子，但心軟的他不忍貓貓再次流浪，不但決定收養多一隻，更發文揚言「打兩份工都要養」，令一眾網民十分感動！

港男柴灣垃圾桶旁發現棄貓 尋主人無果始揭病重身世 養寵物後因為大大小小的事而決定棄養的話，絕對是一個極度不負責任的行為。去年10月，一位港男就在柴灣街頭的一個垃圾桶旁，發現一隻瑟縮在旁的「金影」英國短毛貓，由於這個貓品種十分受歡迎，因此港男一直都以為這種貓貓只是與主人走失。他在撿走貓貓，並代為照顧的過程中，一直未有放棄幫貓貓尋找原主人，不時都會在社交平台發文，惟因為原主人一直未有出現，加上港男在帶他予獸醫檢查時，始揭這隻年僅1歲的貓貓原來患有隱性睾丸症，因此他有理由相信原主人在得知貓貓患病後，即時狠心將其棄養。

本身已是7貓主子 願意收養病貓揚言：打兩份工都要收養 執到貓貓的港男本身已經養有7隻貓，因此開支本來已很大，惟心軟的他不忍貓貓再次被遺棄，因此決定將牠帶回家收養，其坦言自己甘願為了家中的一堆貓貓努力工作賺錢，直指「現在為了他，勤力做2份工，晚上做聽障上門抹車，再做日間聽障上門汽車美容，賺多啲就可以連你養埋，好讓你從此不再流浪」。