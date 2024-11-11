中港兩地女生的衣著打扮一向都是網民關注的話題之一，不時都會看到有人比較兩地女生的服飾裝扮。早前有港男就在討論區上以「怨婦tone」發文，直指自己在交友APP約過幾名港女，發現香港女生普遍唔識打扮，提議港女向內地女生學習，令自己可以做一個人見人愛的「甜妹」，惹火言論引網民圍攻。

港男怨婦式發文 呻香港女生唔識打扮 該位港男早前在討論區以「港女應該學下內地女仔打扮」為題發文，劈頭直指「港女着衫X到喊」，表示自己透過交友APP約過幾個香港女生，發現港女的穿搭大多以「牛仔褲T-shirt」、「杏色長褲加白色露肚T加多件外套」等為主，又揚言部分甚至「頹到黑鴨仔帽headphone、黑色長袖T加黑色長褲加洞洞鞋」。

要求港女向內地女學習 除了上述打扮，發文者又列出幾款令他「見到就想走」的女生特徵，包括「扎馬尾、四方眼鏡、all back頭」等，揚言「我咁有心機襯衫，點解女仔着得仲頹過我」。發文者更在文中教路，「點解港女唔學下大陸『甜妹』打扮？」、「港女應該多D上小紅書學習打扮」。

帖文引網民圍攻 發文者一番惹火言論引大批網民群起而攻之，有網民表示「冇人care你點睇」、「你以為你係咩時尚教主？你話唔好睇就要改？你係邊個呀？」、「咁我寧願要返港女，我唔想拖住一個着到咁重陸味嘅女女出街」，更有人直接反建議「唔好委屈自己，Date 返大陸妹啦」、「建議返大陸住，就會見到好多甜妹」、「你都係唔好ff咁多啦，人地唔係著比你呢啲人睇嘅」。