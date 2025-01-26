網上熱話｜港男外賣慘被偷食 外賣員1句回應引網民圍攻

自從外賣平台出現後，不少人都習慣透過外賣平台叫嘢食，貪唔洗出門口又有多款嘢食揀。不過叫外賣總會有風險，例如送錯餐或外賣員遲遲未到等，有時的確會等到一肚氣。近日一位港男就在社交平台上分享叫外賣的悲慘經歷，直指自己所叫的400蚊外賣竟被外賣員偷食，引起網民關注。

港男嗌400蚊外賣慘被偷食 近日，一位港男在社交平台上發文，直指自己日前經由外賣平台嗌了一份價值400元的外賣，豈料外賣不但遲遲未送到，最後更被告知餐點原來早已被「偷食」，令他極其不滿，嬲爆表示「想問下依家係咁X直接？係咪黐X線？」

外賣員1句回應引網民圍攻 從事主上傳的照片中，可見負責送餐的外賣員經由外賣平台聯絡他，並坦白告知「我把你的菜吃了，謝謝」。有指當時事主已即時聯絡外賣員，但對方一直未有接聽，肚餓心切的他只好轉移向外賣平台的客服求助。

客服咁回應 網民：叫佢起身屙夜尿啦 事主嬲爆向客服表明事件，直指「想問送遞員吃掉我的外賣誰負責？」、「他是送外賣，還是吃外賣員？」。客服最終向事主賠償，但仍然難以抵消他的肚餓和怒意，只好上傳網上引起關注。大批網民表示有相同經歷，「我上星期都試過。。。 但佢連食咗都冇講聲」、「試過向我舉中指，之後個外賣吾見咗…」、「尋晚既事」，更有網民教路指要save低外賣員的電話號碼，「記低佢電話晚晚叫佢屙夜尿」。