網上熱話｜港男外賣炒飯嗌加底 到手後驚見獨特加底方式 網民：其實你仲有賺

香港的飲食出名夠自由，以嗌一杯飲品為例，每個人飲凍檸茶的要求都不一，有人嗌開凍檸茶走冰，有人鍾情少冰走甜，總之只要你肯嗌，餐廳總會諗方法滿足你。一名港男早前分享自己到自動販賣機買外賣的經歷，直指自己本身只想嗌一個炒飯醫肚，豈料見到有「多飯」選項而多手選擇，最後卻驚揭餐廳有獨特的加底方式，引來大批網民爆笑！
港男自動售賣機買外賣 炒飯竟有多飯選項
每個人嗌飯或飲品的方式都唔同，有人鍾意少甜，有人就習慣直接走甜，就連食米線都可以選擇少米甚至轉菜底，總之只要你肯嘗試嗌，餐廳都會盡量滿足你。早前，一位港男在社交平台上分享買外賣經歷，他表示近日去一間連鎖快餐店買外賣，本來只想簡簡單單嗌一個炒飯醫肚，點知見到自動販賣機有「多飯」的選項，事主出於好奇心選擇了多飯，最後竟令他極度後悔！
到手驚見獨特加底方式 事主極後悔
事主憶述返屋企打開選擇了「多飯」炒飯後，驚見「多飯原來係放白飯落去」。從事主分享的照片中，可見飯盒內有正常份量的炒飯，但在炒飯上方卻有一個角落的白飯，明顯是將炒飯放入飯盒後再後期加入。事主對於「加飯」原來只是「加白飯」，而非增加炒飯的份量感到無奈，更苦呻「早知唔撳多飯」，明顯對自己多手的選擇感到後悔。
網民爆笑留言：你精佢都唔笨！
事主對快餐店的「多飯」感到無奈，但成功引起網民大笑，有網民直指在不需要加錢的情況下能夠加飯，出此下策乃是食肆「你精佢都唔笨」的做法，又指「咁佢真係加咗飯俾你」、「如果唔加白飯，佢驚你以為佢無加俾你，所以加飯用白飯」。有網民更笑稱其實事主「有賺」，只因「餐廳又冇錯喎，你仲賺左個笑」。