網上熱話｜港男外賣炒飯嗌加底 到手後驚見獨特加底方式 網民：其實你仲有賺

香港的飲食出名夠自由，以嗌一杯飲品為例，每個人飲凍檸茶的要求都不一，有人嗌開凍檸茶走冰，有人鍾情少冰走甜，總之只要你肯嗌，餐廳總會諗方法滿足你。一名港男早前分享自己到自動販賣機買外賣的經歷，直指自己本身只想嗌一個炒飯醫肚，豈料見到有「多飯」選項而多手選擇，最後卻驚揭餐廳有獨特的加底方式，引來大批網民爆笑！

港男自動售賣機 ​​ 買外賣 炒飯竟有多飯選項

每個人嗌飯或飲品的方式都唔同，有人鍾意少甜，有人就習慣直接走甜，就連食米線都可以選擇少米甚至轉菜底，總之只要你肯嘗試嗌，餐廳都會盡量滿足你。早前，一位港男在社交平台上分享買外賣經歷，他表示近日去一間連鎖快餐店買外賣，本來只想簡簡單單嗌一個炒飯醫肚，點知見到自動販賣機有「多飯」的選項，事主出於好奇心選擇了多飯，最後竟令他極度後悔！