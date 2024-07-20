網上熱話｜港男大埔買燒鴨後嬲爆發文 斥僅用1物包裝唔衛生

自限塑令實施後，買外賣都多了好多學問，除了要適應紙餐具和飲管之外，部分食店更因此而換了包裝，有時真的未必同塑膠一樣咁好用。早前，一位港男就在社交平台上分享買燒鴨經歷，直斥店家僅用1物包裝好唔衛生！

早前，一位港男在社交平台上發文指「今日去大明里新開果間兩餸飯+燒臘店，買了半邊燒鴨」。事主未有公開價錢，但從他分享的照片中，可見燒鴨份量足及有光澤，睇落尚算有食慾。

事主在幫襯時未有察覺任何問題，惟「回家後發覺非常不衛生」，只因店家僅用「個膠袋直接包裝」，未有如其他食店般先將食物放在盒內，令事主認為包裝影響衛生和食慾，更揚言未食已經blacklist食店，直言「應該唔會有下次」。

網民唔撐事主 留言鬧爆：有幾大分別？

事主一番「唔衛生」言論引來網民熱議，有網民認同他的說法，直指「其實應該要用張牛油紙或者食物紙包住」、「我記得膠袋係有分可以直接裝食物同唔可以裝食物」、「￼唔可以直接攞嚟裝食物，￼因為會有塑化劑釋放黐喺食物嗰度」。

惟大部分網民卻認為事主「好麻煩」，揚言「點解當場唔出聲？」、「其實直接用袋包住，同用盒載住，以衞生黎計，有幾大分別？」「袋，佢應該都係用先抽一個出黎，如果話有老鼠曱甴爬過，盒都可以係咁」、「比條繩你就咁吊住返屋企會唔會好啲」。更有幫襯過同一間食店的網民分享照片，直言「今朝買有盒」，疑似因為事主選擇「原隻上」、「係咪因為無咁大個盒，所以直接用袋」。