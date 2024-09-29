網上熱話｜港男尖沙咀被內地女問路 大灣商場原來指XX 網民分享類似經歷！

去旅行唔識路，最快的方法當然係問人，不過如果大家對目的地的認知不同的話，有機會令路途變得更遙遠！早前一位港男在社交平台發文，直指自己在尖沙咀被一位內地女士問路，欲去「大灣商場」，R爆頭的事主始終唔知香港邊度有大灣商場，而當最後終於開估時，就引來大批網民紛紛表示有類似經歷，認真搞笑！

港男尖沙咀被內地女問路 堅稱要去大灣商場 早前，一位港男在社交平台上發文，大方分享自己近日被陌生人問路的經歷。他表示自己日前在尖沙咀時，就遇上「一個國內姐姐問路」，對方先問如何可以去到「大灣商場」，當時事主誤以為對方想去大灣區，於是反問「你係咪想搭直通巴呀？」，惟對方堅決否定，並堅稱要去「大灣商場」，令事主R爆頭。

揭曉原來係XX 網民反欣賞問路女1事 事主先以為內地女士想搭直通巴去大灣區，後又誤會對方想去一間叫「麗灣」的酒店，奈何對方極力否認，並在最後取出一張紙條讓事主查看，方知原來對方的目的地是尖沙咀的「The One」商場。雖然是次問路鬧出個笑話，但有網民就欣賞問路女的勇氣，「欣賞佢嘗試用廣東話，尊重本地文化」，並揚言自己「唔欣賞近20年嘅商住物業命名方式」、「香港主流社會始終係華人居多，即使現時識字率接近100%，都唔應該假設所有人都識英文又講得好」。