網上熱話｜港男幫女友買M巾被側目 公開發文還擊獲網民激讚

一段關係是兩個人的事，但有時亦會因為一些特別舉動，而吸引到旁人目光。早前一位港男就在社交平台上發文，指自己近日因為幫女朋友買M巾，而被其他男士側目，嬲爆的他決定用1舉動即時還擊，兼事後在網上發文鬧爆，超Man行為引來大批網民激讚！

港男幫女友買M巾被側目 早前這位港男在社交平台發文，指自己近日幫女朋友買M巾，「拎住呢包野去接女朋友收工」，女朋友第一個反應是「係咪黐咗線做乜就咁拎住」，但最令事主嬲爆的是當他「揸住呢包嘢排隊俾錢嘅時候」、「聽到￼後面一個化濃妝既男仔同佢另外一個化冇咁濃妝但係嘅個頭AK咁X樣嘅男仔嘅對話」，二人大聲評論「咁核突比我真係唔會幫我條女買囉」、「人哋乜乜乜（帶住耳機聽唔清楚）嘅情趣」，令事主感到極度不忿。

圖片來源：Unsplash@Reproductive Health Supplies Coalition

公開發文還擊 事主指，收銀阿姐當時亦有主動問「要唔要膠袋啊我送俾你，俾人見到唔好啊」，但事主就大聲拒絕。因為眾人對男士購買M巾的評論太多，嬲爆的事主直斥「而家又唔係清朝，就算你係覺得有問題都唔洗咁大聲講，有損自己人格」，更因為「為咗呢啖氣我決定徒手拎住搭車」，因而出現接女朋友收工後，對方問他「做乜就咁拎住」的情景。

網民留言大讚：係真愛！ 事主認為，男士幫女朋友買M巾完全沒有問題，不解為何兩位男士和收銀姐姐反應如此大，而他的行為亦獲大批網民留言大讚。有網民表示「師兄你好型」、「就係有嗰兩個男仔同個阿姐呢類仲避忌M巾嘅人，先至令好平常嘅生理需要變得尷尬，多謝你做個示範」、「師兄係real man，現代人真係封建過古代，即係咁，冇m到呢個世界就冇人類㗎啦」、「日用品黎，同廁紙無分別」，更有人強調「我覺得另一伴係好愛對方先會幫買/攞napkin, 而且仲型過幫另一伴攞名牌袋」。