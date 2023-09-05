網上熱話｜港男排4年獲派天恩邨1人公屋 卻被3點嚇怕拒入住 網民鬧爆：排到仲想點？

眾所周知香港的公屋極難排，要通過入息審查之餘，亦要「鬥長命」式地與眾人競爭輪候，為了一個單位閒閒地等三五七不在話下。早前，一位港男就在網上討論區分享自己的公屋體會，他表示自己今年60歲的岳母在申請公屋4年後，終於收到信指上到樓，更是地理位置及配套不俗的天水圍天恩邨。惟港男在親自到訪後，卻被現場實際環境嚇怕，不但嚴聲列出3點令他「頂唔順」的因素，最後更果斷決意放棄上樓再等下次機會，令一眾網民不禁出聲狠批他「唔知足」。

排足4年終獲派天恩邨公屋 每月租金僅716元 早前，一位港男在網上討論區分享他的公屋體驗。他表示自己現年60歲的岳母在申請公屋4年後，近日終於收到房委會配房通知信傳來好消息，指她將獲派位於天水圍天恩邨恩慈樓的1人單位，雖然面積不大，僅得12平方米（約129呎），但能夠在短短4年獲派公屋已經不俗，加上這間1人單位每月租金僅需716元，因此港男和其岳母在得知消息後都十分開心。

港男見真身後即嚇怕 列3點極嫌棄 本以為派到好單位，豈料港男在親身到場觀察後，卻被現場實際環境嚴重嚇怕！他表示自己陪同岳母實地視察單位，雖然天恩邨附近的生活配套設施齊全，但就認為單位真的細到難以居住，直指更列3點逐一嫌棄公屋單位，包括「12平方米（約129呎）的1人房子實在是太小」、「廁所胖一點都進不到」以及「廚房也放不進洗衣機和冰箱（雪櫃），令他不禁崩潰呼喊「怎樣住下去？」