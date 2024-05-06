網上熱話｜港男教打工仔正確心態 呼籲視返工為溝女 大方分享蛇王時間表

職場往往都是複雜又容易見盡人性的地方，不同行業有不同職場文化，一個唔好彩遇著衰上司或賤同事的話，返工的心情都會即時被影響。有連登仔就在社交平台發文，直指要教大家打工仔的正確心態，不但以「溝女」比喻返工及分享自己的蛇王時間表，更公開大讚現今的00後有打工氣焰，值得眾人學習，引來網民熱烈討論。

港男教打工仔正確心態 盼幫眾人減壓 職場如戰場，一個唔好彩遇著衰鬼上司又或者八卦賤同事的話，返工的時間確實生不如死。早前一位港男在討論區上以「一人一個返工正確心態」為題發文，直指「眼見身邊好多人返工做到隻狗咁」、「返到好大壓力」，因而想借由自己的返工態度，向一眾網民分享正確打工心態，「勉勵下各位fg/中層/做咗幾十年人嘅老屎忽」。

呼籲視返工為溝女 大方分享蛇王時間表 發文者直指「其實返工就好似溝女咁」，將老細形容為自己的女朋友，「當你咩都就慣條女，條女自然會食住你，覺得你任勞任怨變本加厲」，因此「正確心態應該係對老細保持不亢不卑」、「所謂老細都係打份工，其實佢驚你唔做多過你驚比人炒」。又大方分享自己的蛇王時間表，「遲到早退呢啲例牌」、「朝早買到個靚早餐靚啡喺枱慢慢嘆，飲完杯啡一定想痾屎，又可以痾返15分鐘」。