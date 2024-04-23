網上熱話｜港男曬同事豪派Bakehouse散水餅 一人一盒落重本 網民反轟：多舊魚

打工仔要在職場上有好日子過的話，多多少少都要做一些非真心但又唔做唔得的事情，例如新同事返工的第一天要夾錢請食開工飯、有人生日要夾份買蛋糕慶祝，就連辭職唔做都需要買散水餅派街坊，總之樣樣都係錢。有港男撞正公司同事last day，原以為同事的散水餅是一人一個Bakehouse蛋撻，點知對方卻大方到一人派足一盒，引來大批網民羨慕！不過，發文者事後揭散水同事原來因為1事劈炮唔撈，更有網民陸續反轟職場上的散水餅文化「多舊魚」！

同事 last day 豪派散水餅 一人一份已過時？ 職場上的文化和規則多不勝數，其中一樣非last day要派散水餅莫屬，離職的同事大多都要在返工的最後一日，主動向公司的同事派發散水餅，除了用來宣布自己即將離任外，更會用以感謝各位一直以來的照顧、教導和幫助。早前一位港男遇上同事last day派散水餅，原以為對方會跟從一般做法，每人派一個散水餅，豈料對方卻一人派足一盒Bakehouse蛋撻！

網民慨嘆落重本 揭同事因1事辭職唔撈 從發文者分享的照片中，可見他獲離職同事派發一盒共5個的Bakehouse蛋撻。據悉，Bakehouse一個蛋撻的售價為$12，獲派5個即每人$60，以散水餅來說相對算重本。不少網民亦因此而留言，驚訝表示「一人一盒？好重手喎」、「排隊排到天昏地暗」，又指已經不是散水餅，而是「散水盒」。眼見網民紛紛指離職同事「落足本」，發文者本人就上水回應指對方「佢中咗六合彩」，因此買散水餅亦比較豪爽。