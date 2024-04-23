網上熱話｜港男曬同事豪派Bakehouse散水餅 一人一盒落重本 網民反轟：多舊魚

打工仔要在職場上有好日子過的話，多多少少都要做一些非真心但又唔做唔得的事情，例如新同事返工的第一天要夾錢請食開工飯、有人生日要夾份買蛋糕慶祝，就連辭職唔做都需要買散水餅派街坊，總之樣樣都係錢。有港男撞正公司同事last day，原以為同事的散水餅是一人一個Bakehouse蛋撻，點知對方卻大方到一人派足一盒，引來大批網民羨慕！不過，發文者事後揭散水同事原來因為1事劈炮唔撈，更有網民陸續反轟職場上的散水餅文化「多舊魚」！
同事last day豪派散水餅 一人一份已過時？
職場上的文化和規則多不勝數，其中一樣非last day要派散水餅莫屬，離職的同事大多都要在返工的最後一日，主動向公司的同事派發散水餅，除了用來宣布自己即將離任外，更會用以感謝各位一直以來的照顧、教導和幫助。早前一位港男遇上同事last day派散水餅，原以為對方會跟從一般做法，每人派一個散水餅，豈料對方卻一人派足一盒Bakehouse蛋撻！
網民慨嘆落重本 揭同事因1事辭職唔撈
從發文者分享的照片中，可見他獲離職同事派發一盒共5個的Bakehouse蛋撻。據悉，Bakehouse一個蛋撻的售價為$12，獲派5個即每人$60，以散水餅來說相對算重本。不少網民亦因此而留言，驚訝表示「一人一盒？好重手喎」、「排隊排到天昏地暗」，又指已經不是散水餅，而是「散水盒」。眼見網民紛紛指離職同事「落足本」，發文者本人就上水回應指對方「佢中咗六合彩」，因此買散水餅亦比較豪爽。
散水餅文化具爭議 網民反轟：真係多舊魚
網民認為該名同事的散水餅除了價值以外，心機亦值得欣賞，全因「又唔係超貴，但去買同攞都重」。不過，有網民反而將重點放在離職要派散水餅一事上，狠批「都唔知香港幾時有散水餅依啲on X文化」、「俾人炒都話要買」、「走就走架啦」，亦有人分享自身心酸經歷，直指「我轉公司時，有相熟同事話好頭好尾，叫我攞d錢出黎，佢幫我下午攪個tea party, 請哂公司所有人食」、「其實出錢事少，有些同事是我不喜歡的，有些冇乜交情，心理極不願意」，怒斥離職要派散水餅的確「多舊魚」。