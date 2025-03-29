香港地百物騰貴，除了日常生活使費貴之外，想有個安樂窩亦不是易事。雖然政府設有公屋讓市民申請，但輪候時間極長，亦有嚴格的入息審查，並非個個都符合申請資格。不過，早前一位港男就在討論區發文，自稱現時的月薪不高，但勝在有公屋居住，更揚言生活「爽過中產」，引來網民熱議。

港男月入2萬住公屋 香港地要搵個地方居住並非易事，有個安樂窩已值得慶賀。早前，一位港男就在討論區以「有公屋，月入22k」為題發文，指自己月入僅2.2萬元，以香港的入息中位數來說未算很高，但勝在自己有公屋揸手，整體生活水平都輕鬆很多。

發文自稱爽過中產 發文者在帖文中十分自豪，高調表示自己月入2.2萬元，但每月只需「交幾千蚊租」、「等於租私樓班X樣月入29k」。除此之外，因為公屋租金平，「每個月大把錢剩」、「放假就返大陸飲飲食食」，更公開嘲諷道「睇住d中產供樓供到死，又驚比人炒斷供，成個人生無晒」、「爽皮」。

網民留言熱議 自豪的發文者形容自己「一邊打依段嘢一邊陰陰嘴笑」，而他的貼文亦引起大批網民熱議，有網民表示「好羨慕公屋交二千幾蚊租」、「唔生仔唔亂洗住公屋22k真係無問題」。惟亦有網民直言「夾心層表現駁唔到，但比較有錢的小康以上會笑X你」、「我去過 d 舊公屋環境好污糟, 比我就唔制」、「新公屋都還可以, 不過就細啲囉」。