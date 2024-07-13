網上熱話｜港男狠批後生仔遞信後即時停工 列3宗罪引網民圍攻

打工仔其中一個願望一定是辭職唔撈，順利脫苦海。不過，辭職後其實都有好多手尾跟，有時更要將自己手頭上的工作整理一次，讓下一任慢慢接手。每個人的做法都唔同早前一位港男就在討論區發文，狠批現時的後生仔在職場上無責任感，「辭咗職就Hea做」，更列3宗罪直斥其非，引來大批網民不滿圍攻。

港男批後生仔無責任感 遞信後即時停工 早前一位港男在討論區上發文，劈頭直指現時的後生仔大多無乜責任感，「辭咗職就Hea做」，遞信後幾乎每日返工等放工，對office毫無貢獻，更揚言「其實呢個月公司都仲有出糧俾你」，理想的做法應該是「執返啲仲跟緊嘅project，到你last day咪大家開開心心送你走」。

不忿列後生仔3宗罪 可能發文者自己正身受其害，因此特別多怨言，更不忿地列出這批後生仔的3大罪名。他表示遞信後的後生仔「日日喺office 懶懶閒，嘢又唔清」、「剩係喺位度玩電話」，而「最X仆X」的是「一辭職就星期六日熄手機」、「講緊係星期五晚打過去已經冇人接聽」，更嘲諷味濃地表示「如果你真係唔想做不如你俾返代通知金公司，咪有得即走囉」。