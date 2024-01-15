網上熱話｜港男發千字文稱食狗肉無問題 1題問題惹眾人爭議 網民：唔通食人肉又得？

港男發千字文稱食狗肉無問題 1題問題惹眾人爭議 網民：唔通食人肉又得？

狗狗一向是人類最好的朋友之一，不少愛狗人士都會將狗狗當成自己親人的一部分，因而每當有人提出食狗肉相關的議題時，總會有大批民眾激動地反問為何世上的肉類千千萬，卻偏偏要食可愛的狗肉。早前，一位持不同見解的連登仔就在討論區上發文，劈頭直指唔明「究竟食狗肉有咩問題」，更以千字文形式陳述自己的論點。發文者在文末將狗肉與豬肉作比較，引起大批網民爭議，更有進激人士留言質問「唔通食人肉都得？」

港男發文討論食狗肉議題 揚言唔明為何罪大惡極 早前，一位連登仔在討論區上以「究竟食狗肉有咩問題」為題發文，文章開首時自稱「戴個頭盔先，非愛狗人士但都冇興趣食狗肉」，惟一直不解為何食狗肉在許多人眼中是一件「罪大惡極」的事情。他表示在世人眼中，「食其他動物就得，但係食狗就大罪到好似食人咁」，又指雖然很多人養狗做寵物，但「咁夠有人養魚養蛇做寵物，點解魚同蛇又食得」。

用豬做比較惹爭議 質疑反狗肉人士扮有道德 發文者在文中不止一次用豬與狗作比較，揚言既然有人養狗就要禁食狗肉，「咁如果有人養豬做寵物係咪又要ban晒食豬？」，又稱有人表示狗狗「有靈性」，「咁有咩實際事例證明狗有所謂嘅靈性而豬冇？」隨後又質疑反狗肉人士及一眾愛狗人士無疑是扮有道德，「口口聲聲話愛狗，有冇諗過隻狗想唔想俾你養」、「要佢聽聽話話比手手先有野食，咁叫愛？你地當佢玩具咋，憑咩將自己放喺道德高地？」