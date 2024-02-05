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生活
2024-02-05 14:00:00

網上熱話｜港男發文讚青衣城KFC員工 列4大使人暖心優點 網民：呢啲第一個被炒

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網上熱話｜港男發文讚青衣城KFC員工 列4大使人暖心優點 網民：呢啲第一個被炒

網上熱話｜港男發文讚青衣城KFC員工 列4大使人暖心優點 網民：呢啲第一個被炒

在網上看到批評香港服務業的發文十分普遍，只因在步伐快、工時長而人工又不高的環境下生活，壓力當然相對較大。不過，其實香港亦有很多一直緊守崗位，努力工作的員工值得大家讚賞。早前，一位港男就在社交平台上發文，直指自己在青衣城KFC看到一個極度敬業的男員工，更列出其4大優點，期望能夠為對方送上鼓勵！

早前，一位港男就在社交平台上發文，直指自己在青衣城KFC看到一個極度敬業的男員工，更列出其4大優點，期望能夠為對方送上鼓勵！（圖片來源：Facebook@KFC）

早前，一位港男就在社交平台上發文，直指自己在青衣城KFC看到一個極度敬業的男員工，更列出其4大優點，期望能夠為對方送上鼓勵！（圖片來源：Facebook@KFC）

港男讚青衣城KFC員工 誠意發文送上祝福

雖然經常有人投訴香港服務業的質素不佳，連到快餐店買嘢食都有機會被黑面或被罵，不過其實亦有很多一直努力堅守崗位，為大家服務的員工值得接受讚賞和鼓勵。早前，一位港男就在社交平台上發文，直指自己在幫襯青衣城KFC時，看到一位敬業樂業的男員工在努力工作，令他不禁影相發文，在表揚對方的同時送上祝福，表示「希望呢位員工身體健康，工作順利​​」。

 

港男指自己在幫襯青衣城KFC時，看到一位敬業樂業的男員工在努力工作（圖片來源：Facebook@青衣街坊吹水會） 他不禁影相發文，在表揚對方的同時送上祝福，表示「希望呢位員工身體健康，工作順利​​」。（圖片來源：Facebook@青衣街坊吹水會）

列4大使人暖心優點 工作認真+笑容滿臉

發文者在文中列了男員工4大使人暖心的優點，直指該名男員工「工作態度真係好正面」，「見佢每次執枱嘅時候，都會先將枱櫈拍好，再將枱上面人客食炸雞跌出嚟嘅殘屑抹落餐盤，如果冇餐盤喺手，佢就會用抹枱巾將殘屑抹落自己手上面再清理雙手」。發文者又指男員工雖然「有少少不便」，但工作上絕不會敷衍了事，「要見佢同同事傾偈嘅時候係充滿歡笑」。

 

發文者在文中列了男員工4大使人暖心的優點，直指該名男員工「工作態度真係好正面」。（劇照，非當事人）（圖片來源：ViuTV《季前賽》劇照）

發文者在文中列了男員工4大使人暖心的優點，直指該名男員工「工作態度真係好正面」。（劇照，非當事人）（圖片來源：ViuTV《季前賽》劇照）

網民留言慨嘆：呢啲通常第一個被炒

帖文引起廣大網民熱議，大批網民留言表示「支持好員工​​」，又指在香港看到有這種員工「真係好難得」，更有網民發起向KFC寫信及send email，「讚揚佢​​，支持加人工 」。惟有網民就留言慨嘆，直指「在香港，通常呢啲係第一個被炒」，只因「太認真、太勤力、做得太好、成日有人讚，遭同事妒忌​​」，令同事有危機感後，「就會喺背後做好多小動作」，無奈表示「香港就係咁」。

 

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（圖片來源：Facebook@青衣街坊吹水會） （圖片來源：Facebook@青衣街坊吹水會） （圖片來源：Facebook@青衣街坊吹水會） （圖片來源：Facebook@青衣街坊吹水會） （圖片來源：Facebook@青衣街坊吹水會）
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