網上熱話｜港男發文讚青衣城KFC員工 列4大使人暖心優點 網民：呢啲第一個被炒

在網上看到批評香港服務業的發文十分普遍，只因在步伐快、工時長而人工又不高的環境下生活，壓力當然相對較大。不過，其實香港亦有很多一直緊守崗位，努力工作的員工值得大家讚賞。早前，一位港男就在社交平台上發文，直指自己在青衣城KFC看到一個極度敬業的男員工，更列出其4大優點，期望能夠為對方送上鼓勵！

港男讚青衣城KFC員工 誠意發文送上祝福 雖然經常有人投訴香港服務業的質素不佳，連到快餐店買嘢食都有機會被黑面或被罵，不過其實亦有很多一直努力堅守崗位，為大家服務的員工值得接受讚賞和鼓勵。早前，一位港男就在社交平台上發文，直指自己在幫襯青衣城KFC時，看到一位敬業樂業的男員工在努力工作，令他不禁影相發文，在表揚對方的同時送上祝福，表示「希望呢位員工身體健康，工作順利​​」。

列4大使人暖心優點 工作認真+笑容滿臉 發文者在文中列了男員工4大使人暖心的優點，直指該名男員工「工作態度真係好正面」，「見佢每次執枱嘅時候，都會先將枱櫈拍好，再將枱上面人客食炸雞跌出嚟嘅殘屑抹落餐盤，如果冇餐盤喺手，佢就會用抹枱巾將殘屑抹落自己手上面再清理雙手」。發文者又指男員工雖然「有少少不便」，但工作上絕不會敷衍了事，「要見佢同同事傾偈嘅時候係充滿歡笑」。