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生活
2023-11-15 16:30:00

網上熱話︱港男發起市區藏錢計劃 每日隨機藏$100紙幣 網民：邊個咁得閒為100蚊周圍搵

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網上熱話︱港男發起市區藏錢計劃 每日隨機藏$100紙幣 網民：邊個咁得閒為100蚊周圍搵

網上熱話︱港男發起市區藏錢計劃 每日隨機藏$100紙幣 網民：邊個咁得閒為100蚊周圍搵

提到派錢，相信大家首先諗起的都會是財爺在過去為了振興經濟，曾派過6,000蚊和連續幾期的消費券，而除了政府派錢之外，基本上都不會有突然派錢「咁大隻蛤乸隨街跳​​」的事。不過，一位港男近日就頻頻拍片派錢，直指自己要發起「市區藏錢計劃」，每日隨機到全港18區的不同位置，收埋一張$100紙幣。有網民就曾經跟住影片線索，成功找到藏錢之地獲得$100，惟網民對這個舉動的反應就十分兩極，有人十分興奮及期待港男會到訪他們所在的地區，亦有人質疑事主十分無聊，揚言「邊個咁得閒為100蚊周圍搵」。

 

這位港男在11月7日突然發起了一個「香港藏錢計劃」，至今已連續9天在香港不同的區域和地方收起一張$100紙幣。（圖片來源：小紅書）

這位港男在11月7日突然發起了一個「香港藏錢計劃」，至今已連續9天在香港不同的區域和地方收起一張$100紙幣。（圖片來源：小紅書）

港男小紅書發起藏錢計劃 每日隨機藏$100紙幣

一個小紅書帳號近日成為網民焦點，全因這位港男在11月7日突然發起了一個「香港藏錢計劃」，至今已連續9天在香港不同的區域和地方收起一張$100紙幣。據悉，這位港男受到新加坡的分享喜悅活動所激發，因而決定以身作則與一眾港人分享喜悅，首站先是在香港「其中一個旺區」，「搵咗一張係太多人見到嘅長櫈，收埋一份小小心意，希望會有人搵到」。從他這段時間所拍攝的影片可見，他將一張張$100紙幣捲成一小條，然後攝在公園的長椅、商場欄杆、桌子底下等等。

 

（圖片來源：小紅書） 據悉，這位港男受到新加坡的分享喜悅活動所激發，因而決定以身作則與一眾港人分享喜悅。（圖片來源：小紅書） 據悉，這位港男受到新加坡的分享喜悅活動所激發，因而決定以身作則與一眾港人分享喜悅。（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） 從他這段時間所拍攝的影片可見，他將一張張$100紙幣捲成一小條，然後攝在公園的長椅、商場欄杆、桌子底下等等。（圖片來源：小紅書） 首站先是在香港「其中一個旺區」，「搵咗一張係太多人見到嘅長櫈，收埋一份小小心意，希望會有人搵到」。（圖片來源：小紅書）

有網民尋錢成功 拍片回圖極興奮

有網民就曾質疑事主是否只為拍片，「拍完之後拎返走」，但事主就在11月9號發布了一條由網民回圖的影片，片中可見一名少女隨著他的影片提示，到所在地尋找金錢，最後成功在一張公園的長椅上找到由事主所收藏的$100元紙幣。成功尋到紙幣的少女十分興奮，而事主亦在轉發時表示「成功回圖了」，用真實例子證實他的藏錢計劃完全屬實。

 

成功尋到紙幣的少女十分興奮，而事主亦在轉發時表示「成功回圖了」，用真實例子證實他的藏錢計劃完全屬實。（圖片來源：小紅書） 片中可見一名少女隨著他的影片提示，到所在地尋找金錢，最後成功在一張公園的長椅上找到由事主所收藏的$100元紙幣。（圖片來源：小紅書） 有網民就曾質疑事主是否只為拍片，「拍完之後拎返走」，但事主就在11月9號發布了一條由網民回圖的影片。（圖片來源：小紅書）

網民反應兩極 興奮要求VS邊個咁得閒

事主的藏錢計劃至今已進行連續9天，暫時亦未見他表示即將終止，而他的影片亦時常收到大批網民留言。不過，網民對這個計劃和他的行為就有兩極的意見，大部分網民對他的舉動十分贊同，頻頻留言向他要求到他們所在的地區放錢，例如在網上提出「天水圍可以？」時，他就回應指「有點遠，但會來的」，基本上有求必應。亦有部分網民認為事主的行為無聊，直指「邊個會咁傻為咗100蚊去搵」。

 

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（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）
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