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生活
2024-01-13 01:50:00

網上熱話｜港男稱香港小朋友好可悲 列2大悲哀生活習慣 網民唔撐：只係你睇唔慣

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網上熱話｜港男稱香港小朋友好可悲 列2大悲哀生活習慣 網民唔撐：只係你睇唔慣

網上熱話｜港男稱香港小朋友好可悲 列2大悲哀生活習慣 網民唔撐：只係你睇唔慣

代溝問題一直存在，不同年紀甚至年代的人相處時，總會出現大大小小的摩擦，只因大家的成長環境和生活模式不同，就連聽的歌和睇的卡通片都會有差異。早前，一位00後港男就在討論區發文，直指自己幫2010後的小朋友補習時，觀察到現時的小朋友有2大令人痛心的現象，令他不禁發文慨嘆香港的小學生「真係好可悲」。帖文引來網民熱議，有網民認同現時的新一代成長環境「唔健康」，惟亦有部分網民唔撐發文者，反指只是他「睇唔慣」，引起爭論。

一位00後港男就在討論區發文，直指自己幫2010後的小朋友補習時，觀察到現時的小朋友有2大令人痛心的現象，令他不禁發文慨嘆香港的小學生「真係好可悲」。（圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》劇照）

一位00後港男就在討論區發文，直指自己幫2010後的小朋友補習時，觀察到現時的小朋友有2大令人痛心的現象，令他不禁發文慨嘆香港的小學生「真係好可悲」。（圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》劇照）

港男幫10後補習 感慨香港小朋友好可悲

一位港男早前在討論區以「越幫啲10後補習，就越覺得啲小學生真係係好可悲」為題發文，直指現時小朋友的生活與以往已經大相徑庭。發文者表示自己是00後，近年幫2010年打後出生的小學生補習時，發現大部分人「細細個已經有自己一部電話」、「掛住玩電話都唔會去搵其他嘢玩」，因此他們的童年基本上只局限於電話內的世界，十分可悲。

一位港男早前在討論區以「越幫啲10後補習，就越覺得啲小學生真係係好可悲」為題發文。（圖片來源：LIHKG討論區截圖） 發文者表示自己是00後，近年幫2010年打後出生的小學生補習時，發現大部分人「細細個已經有自己一部電話」、「掛住玩電話都唔會去搵其他嘢玩」。（圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》劇照）

列2大悲哀生活習慣 不滿兒童娛樂盡失

發文者指透過觀察，發現香港小朋友用電話「10個有9個都喺度睇抖音或者reels」、「抖音嗰啲15秒一條片，睇完就碌落去，呢個動作係咁重複」、「成個小學生涯有嘅娛樂就係睇抖音啲垃圾片」，又指以前的小朋友會以卡通片為共同話題，但現時的10後已再無睇卡通片的習慣。此外，他又指現時小朋友食的零食亦與以往有分別，「通常都係食大陸嗰隻魔芋爽」，揚言「食零食已經唔健康 仲要食大陸嘢」。

以前的小朋友會以卡通片為共同話題，但現時的10後已再無睇卡通片的習慣。（圖片來源：ViuTV《暖男爸爸》劇照） 他又指現時小朋友食的零食亦與以往有分別， 「通常都係食大陸嗰隻魔芋爽」，揚言「食零食已經唔健康 仲要食大陸嘢」。（圖片來源：小紅書）

怒斥時代對小朋友唔好 網民唔撐：只係你睇唔慣

眼見現時的小朋友不論娛樂還是零食都被內地文化承包，發文者就表示十分無奈，認為他們的生活十分可悲，又坦言「不過呢個都唔係佢哋嘅錯嚟，係時代嘅錯」。帖文引起大批網民熱議，有網民認同其看法，直指現時的小朋友「吸收既野完全係負健康」、「起碼90後細個仲會出街去下公園玩下跑下啦」、「睇抖音同reels真係零得著」、「好睇又唔係，睇完更呆滯」。不過，亦有網民唔撐發文者，反指「90後睇你00後都一樣」、「唔係時代既錯，只係你睇唔慣」。

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（圖片來源：LIHKG討論區截圖） （圖片來源：LIHKG討論區截圖） （圖片來源：LIHKG討論區截圖） （圖片來源：LIHKG討論區截圖）
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