自從社交平台興起後，不少人都習慣將自己的日常生活上傳到網上，與一眾好友或網民開心Share。亦因為如此，令資料流出、洩漏等情況就變得越來越普遍。近日，有網民就在Threads上高調發文，分享自己去旅行的機票相片，沒料到竟險惹出禍，差啲連飛機都無得上，引來大批網民回應。

港男旅行後Po長文 分享機票相惹禍 早前，一位港男乘搭香港航空去旅行時，在個人社交平台分享了機票的照片。原以為Po相只為分享生活，豈料卻差點令自己連飛機都無得上。他在旅程完結後，特意在Threads上發了一篇長文，講述是次機票事件，更直認自己「衰on X」在先。

險上唔到飛機 警世要小心保護個人資料 他表示，在旅行出發前一日，將「無遮英文全名同電子機票號碼」的電子機票Cap圖上傳到Threads分享快樂，原以為大多數網民都會睇完就算，沒料到在發文後30分鐘想辨理網上Check In時，發現「張機票俾唔識嘅人退咗票」。幸好最後香港航空願意特別處理今次情況，未有影響旅程，但發文者就深刻表示「要小心保護個人資料」。

網民反應好壞參半 抵死VS經一事長一智 發文者強調會報警處理，香港航空亦表明會配合，更在文末揚言「唔好以為做埋啲咁陰質事無報應」。大批網民紛紛留言，有網民直斥發文者「抵死」、「個人資料點解要po上網？」、「上天俾個腦你，請好好善用」，更形容他的行為與「考DSE影barcode」無分別。惟亦有網民認為事件能夠讓他「經一事長一智」、「明明係搞事嘅人唔啱」、「退咗佢張票嘅人都要受懲罰」。