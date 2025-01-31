現時不少人都習慣網上購物，在最方便的情況下買到心頭好，更可選擇不同送貨方式。不過有時過分相信賣家，透露自己地址的話，就有機會惹來危險，就如今次的事主一樣，竟在深夜收到賣家的1張圖片，令他不禁心寒表示：「真係有少少恐怖」。

港男網購揀郵寄險出事 該位港男在社交平台上發文，指自己近日在網上購物平台買嘢，選擇郵寄的他，付款後不久，就收到賣家「已寄出」的訊息，一心以為會由郵政局的郵差將包裹放入信箱，沒料到卻在深夜收到1張恐怖圖片！

賣家深夜人肉速遞兼附1圖

從事主上傳的對話中，可見賣家在下午5點12分表示「已寄出」，惟在同一日的凌晨1點51分時，賣家就突然傳送一張在事主屋企信箱前所拍攝的照片。相中可見賣家疑似親身去到事主的屋苑，並親手將先前表示「已寄出」的包裹放入信箱，令事主不禁表示「真係有少少恐怖囉其實」、「買嘢話郵寄，但琴日講咗已寄出，然後今晚凌晨send幅圖影住我信箱」。

網民質疑行為觸犯法例

事主的恐怖經歷，引起大批網民熱烈討論，有網民對賣家的行為表示讚賞，「佢都係好愛惜件物件，可能怕郵寄會整到摺痕，所以選擇自己做埋速遞」、「個賣家可能係好珍惜好愛惜，驚寄失先咁做啫」。亦有網民直言做法恐怖，「想親身送可以提早講聲」、「除咗郵差，其他所有人塞嘢入任信箱理論上係犯法」，亦有人反駁指「應該唔犯法，只要本身件貨唔犯法，人地做埋生意，只係私樓有權唔比」。