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生活
2024-02-05 16:00:00

網上熱話｜港男膽粗粗淘寶買熱水爐 1原因大讚實用 網民：咪鬼累街坊

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網上熱話｜港男膽粗粗淘寶買熱水爐 1原因大讚實用 網民：咪鬼累街坊

網上熱話｜港男膽粗粗淘寶買熱水爐 1原因大讚實用 網民：咪鬼累街坊

淘寶的確是一個寶地，只因不論你想買的東西有多罕見或創新，只要你願意嘗試在淘寶搜尋，基本上都能找到想要的物品，不過實用性和安全性就另計。早前，一位港男就在社交平台上，分享自己在淘寶買了新型熱水爐，並已經開始放在浴室內使用。事主自己試用過後，因熱水爐符合1條件而大讚實用，惟大批網民就驚死被連累，更有人搞笑留言問「師兄住邊區」，期望能夠避開有機會發生的危險。

 

事主自己試用過後，因熱水爐符合1條件而大讚實用，惟大批網民就驚死被連累，更有人搞笑留言問「師兄住邊區」，期望能夠避開有機會發生的危險。（圖片來源：ViuTV《大叔的愛》劇照）

事主自己試用過後，因熱水爐符合1條件而大讚實用，惟大批網民就驚死被連累，更有人搞笑留言問「師兄住邊區」，期望能夠避開有機會發生的危險。（圖片來源：ViuTV《大叔的愛》劇照）

港男淘寶買熱水爐 形容自己「少少大膽」

當走在街頭未能買到自己心儀的物品時，不時都會聽到有人提議轉到網上購買，當中又以淘寶最為受歡迎，只因基本上所有東西都能夠在淘寶上找到，而且價錢一般相當較相宜，不過其實用性和安全性就有機會備受質疑。早前，一位港男就在社交平台上，分享自己在淘寶買了一個熱水爐，更形容自己是次嘗試「有少少大膽」。

 

而且價錢一般相當較相宜，不過其實用性和安全性就有機會備受質疑。（圖片來源：Facebook@淘寶開心share）

而且價錢一般相當較相宜，不過其實用性和安全性就有機會備受質疑。（圖片來源：Facebook@淘寶開心share）

1原因讚實用 圖文並茂推薦國貨

事主在淘寶購買的熱水爐與香港販售的略有不同，而他亦表示其實這個並非熱水爐，而是「廚寶」，意指即熱式熱水器，惟當他來說「總好過用個要等煲水」。他對這個淘寶貨的尺寸十分滿意，揚言只得「一部iPad 咁大」，更附有實拍照片供網民參考。從照片中，可見他所購買的熱水爐細細部掛在浴室牆上，中間有數字顯示水溫，難怪事主得戚大讚「我本人就覺得ok囉」。

 

事主在淘寶購買的熱水爐與香港販售的略有不同，而他亦表示其實這個並非熱水爐，而是「廚寶」，意指即熱式熱水器，惟當他來說「總好過用個要等煲水」。（圖片來源：Facebook@淘寶開心share） 他對這個淘寶貨的尺寸十分滿意，揚言只得「一部iPad 咁大」，更附有實拍照片供網民參考。（圖片來源：Facebook@淘寶開心share）

網民驚死累街坊 頻留言問：請問師兄住邊區

雖然事主對這部淘寶熱水爐讚不絕口，但一眾網民就似乎唔多認同，有了解熱水爐安裝的網民表示「隻爐成5500W，要行足25A，法例規定最少要2.5m/m線粗先夠行，又冇獨立水氣掣，更加唔好講話WR1A，有乜事，就算買咗保險都冇得賠，祝君好運」，又指到時不但影響自己，「好似連啲鄰居冇得賠」。有網民就坦言「最緊要唔好連累街坊」，更有人搞笑留言詢問「請問師兄住邊區」，盼能避開有機會發生的危險。

 

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（圖片來源：Facebook@淘寶開心share） （圖片來源：Facebook@淘寶開心share） （圖片來源：Facebook@淘寶開心share） （圖片來源：Facebook@淘寶開心share） （圖片來源：Facebook@淘寶開心share）
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